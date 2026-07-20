Eröffnung am Naturpfad
Hahnstätten bekommt eine Waldkugelbahn
Einem Flipper ähnelnd gleiten die Kugeln auf unterschiedlichen Wegen durch dieses Modul.
Einem Flipper ähnelnd gleiten die Kugeln auf unterschiedlichen Wegen durch dieses Modul.
Uli Pohl

Eine neue Attraktion wird im Naturerlebnispfad in Hahnstätten geboten. Dort wird bald eine Waldkugelbahn eröffnet, die den Besuchern ein spannendes Erlebnis bietet.

Lesezeit 3 Minuten
Da ist was ganz Besonderes ins Rollen geraten. Mehr als ein Jahr, von der Idee bis zum Abschluss, war eine Projektgruppe aktiv, um den Naturerlebnispfad in Hahnstätten mit einer weiteren Attraktion auszustatten. An der Querverbindung vom Weg auf dem Heideberg bis zum Hohlenfelsbachtal ist eine knapp 80 Meter lange Waldkugelbahn entstanden, die am Sonntag, 2.
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