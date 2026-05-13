Für bessere Orientierung
Hahnstätten: Wanderwege haben neue Beschilderung
Die Beteiligten bei der Projektvorstellung auf dem Heideberg, am Eingang des Naturerlebnispfads. Dort steht eine der großen Über
Die Beteiligten bei der Projektvorstellung auf dem Heideberg, am Eingang des Naturerlebnispfads. Dort steht eine der großen Übersichtstafeln. Von dort führen gleich mehrere Wege in die Natur rund um Hahnstätten.
Uli Pohl

Damit sich sowohl Einheimische als auch Touristen im Wald von Hahnstätten nicht verlaufen, geben neue Schilder nun nähere Informationen über die dortigen Wanderwege. Doch die Beschilderung hat noch mehr zu bieten.

Lesezeit 2 Minuten
„Die kleine Abendrunde“ oder „Rund um die Hohlenfels“ sind nur zwei der acht Wanderwege rund um Hahnstätten, die jetzt dank des Einsatzes der Dorfwerkstatt aus dem Verkehrs- und Heimatverein (VHVH) eine neue Beschilderung erhielten. Ergänzend zu den Hinweisschildern werden auf vier großen Informationstafeln an der Feuerwehr, am Eingang zum Erlebnispfad auf dem Heideberg, im Hohlenfelsbachtal und im Feld in Richtung Kaltenholzhausen die ...

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