Neues am Naturpfad Hahnstätten: Waldkugelbahn steht vor der Eröffnung Uli Pohl 18.07.2026, 09:00 Uhr

i Sie stellten die Waldkugelbahn unserer Zeitung vor (von links): Joachim Egert, Sina Laatsch und Klaus Wallrabenstein. Uli Pohl

Eine neue Attraktion wird im Naturerlebnispfad in Hahnstätten geboten. Dort wird bald eine Waldkugelbahn eröffnet, die den Besuchern ein spannendes Erlebnis bietet.

Da ist was ganz Besonderes ins Rollen geraten. Mehr als ein Jahr, von der Idee bis zum Abschluss, war eine Projektgruppe aktiv, um den Naturerlebnispfad in Hahnstätten mit einer weiteren Attraktion auszustatten. An der Querverbindung vom Weg auf dem Heideberg bis zum Hohlenfelsbachtal ist eine knapp 80 Meter lange Waldkugelbahn entstanden, die am Sonntag, 2.







Artikel teilen

Artikel teilen