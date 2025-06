Bereits am Montag, dem 23. Juni, haben im Hahnstätter Löhweg umfangreiche Bauarbeiten begonnen. Die Maßnahme erfordert eine Vollsperrung der Straße, die voraussichtlich bis zum Jahresende andauern wird. Eine entsprechende Sperre ist bereits eingerichtet. Im Rahmen eines Pressetermins informierte Ortsbürgermeister Joachim Egert über die Hintergründe der Sperrung: „Die Arbeiten im Löhweg sind notwendig, um die Infrastruktur zu erneuern und langfristig zu sichern.“

Aufgrund des überwiegenden Anliegerverkehrs wird von einer Umleitungsbeschilderung abgesehen. „Den Anwohnern wird durch das Bauunternehmen stellenweise gewährleistet, an ihre Häuser zu fahren, sofern es die Bauarbeiten zulassen“, teilt die Gemeinde mit. Darüber hinaus kündigte Egert weitere Bauprojekte an: In den kommenden Wochen steht der Endausbau der Straßen Fliederweg, Hortensienweg sowie Am Goldborn auf dem Programm. „Diese Arbeiten sind bereits vorbereitet und werden zügig umgesetzt“, erklärte der Ortsbürgermeister.

Abschließend wies Egert darauf hin, dass auch der Ausbau der Bahnhofstraße weiterhin im Gange ist. Hier schreiten die Arbeiten nur langsam voran. Die Gemeindeverwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die Unannehmlichkeiten und versichert, dass die Maßnahmen im Sinne einer zukunftsfähigen Infrastruktur notwendig seien. Weitere Informationen zu den jeweiligen Bauabschnitten und Fortschritten sollen regelmäßig veröffentlicht werden.