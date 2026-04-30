Positive Reaktionen „Hahnstätten stellt sich vor“: Fortsetzung folgt? Johannes Koenig 30.04.2026, 15:00 Uhr

i An der „Gummibärchen-Katapult-Station" des Turnvereins standen die Kids Schlange. Viele Vereine ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, sich und ihr Angebot vorzustellen. Rolf-Peter Kahl (Archiv)

Großes Interesse für „Hahnstätten stellt sich vor“: Ortsbürgermeister Joachim Egert zieht eine erste positive Bilanz. Eine Fortsetzung wäre daher naheliegend.

„Hahnstätten stellt sich vor“ und ein ganzes Dorf war auf den Beinen. Am vergangenen Sonntag präsentierten sich einen Tag lang Vereine und Kindergärten zusammen mit der Ortsgemeinde. Rund um das Dorfgemeinschaftshaus fanden zahlreiche Aktionen, wie zum Beispiel Bastelangebote, Bogenschießen, eine Ausstellung von Feuerwehrgeräten und vieles mehr, statt.







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