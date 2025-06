Eine Oper als Schulaufführung - das ist schon eine größere Herausforderung. Sie wurde in der Realschule plus im Aartal gemeistert, wo Carl Maria von Webers „Freischütz“ auf die Bühne gebracht wurde.

Ein ganz besonderes musikalisches Projekt wurde in der vergangenen Woche im Dorfgemeinschaftshaus Hahnstätten Wirklichkeit: Die Realschule plus im Aartal (RiA) präsentierte gemeinsam mit professionellen Opernsängerinnen und -sängern der „Jungen Oper“ eine eindrucksvolle Aufführung der romantischen Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber.

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte Konrektor Christian Ortseifen das gespannte Publikum sowie die beteiligten Schülerinnen und Schüler der Ganztagsklassen der 5., 6. und 7. Jahrgangsstufen. Zwei intensive Probentage lagen hinter den jungen Akteurinnen und Akteuren, bevor sie am Donnerstagmorgen zur Generalprobe antraten. Anschließend folgten zwei gelungene Aufführungen am Donnerstagabend für Eltern und Angehörige sowie am Freitagvormittag für Mitschüler der RiA und der benachbarten Grundschule. Die romantische Oper „Der Freischütz“, deren Uraufführung 1821 in Berlin stattfand, erzählt die spannende Geschichte des jungen Max, der seine Geliebte Agathe heiraten möchte, jedoch erst einen Schießwettbewerb bestehen muss. Unterstützung erhält er dabei von seinem zwielichtigen Freund Kaspar, der ihn in die geheimnisvolle Wolfsschlucht führt, um mit magischen Mitteln das Schicksal zu beeinflussen.

i Die Schülerinnen und Schüler der RiA begeisterten mit der Oper "Der Freischütz" das Publikum in Hahnstätten. Christopher Kahl

Für die Aufführung wurde das Stück von Stefan Lindemann (Junge Oper) schulgerecht bearbeitet und mit viel Einfühlungsvermögen auf die Bühne gebracht. Die professionellen Sängerinnen und Sänger übernahmen dabei ausgewählte Arien und unterstützten die Schülerinnen und Schüler musikalisch wie schauspielerisch. Das Ergebnis war eine lebendige, facettenreiche Inszenierung mit einem beeindruckenden Bühnenbild, aufwendigen Kostümen und einer starken Tontechnik. Besonderes Highlight: Die Rollen wurden mehrfach besetzt, sodass viele der Kinder Gelegenheit bekamen, eine Hauptrolle zu übernehmen.

Der etwa 30-köpfige Chor unterstützte mehrere Szenen durch eine musikalische Untermalung und brachte im „Jägerchor“ ein beachtliches Stimmbild auf die Bühne. Die chorischen Beiträge und das szenische Spiel der Schülerinnen und Schüler sorgten für große Begeisterung beim Publikum. Die Oper wurde nicht nur gesungen, sondern gelebt – mit sichtbarer Freude und bemerkenswerter Ausdrucksstärke.

Tolle Leistung der jungen Akteure

Am Ende der Aufführungen brandete verdienter Applaus im Saal auf. Die Begeisterung des Publikums spiegelte die Leistung der jungen Talente und das Engagement aller Beteiligten wider. Schulleiter Achim Lehnert ließ es sich nicht nehmen, sich von einem Akteur einen Hut zu leihen, um ihn dann symbolisch vor seinen Schülerinnen und Schülern für diese tolle Leistung zu ziehen. Bei den drei Projektleitern der „Jungen Oper“ bedankte er sich herzlich für die tolle Arbeit mit den Jugendlichen und überreichte ein kleines Präsent.

Das Engagement der „Jungen Oper“ gehört zum festen Katalog der besonderen pädagogischen Angebote der Realschule plus im Aartal im Rahmen der Ganztagsschule.