Mit dem Hahnstätter Markt steht der Gemeinde in der VG Aar-Einrich wieder ein Wochenende mit viel Spaß, Musik und jeder Menge Leckereien ins Haus. Die Organisatoren haben wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

„Der Markt 2025 kann kommen!“ Die Organisatoren und Verantwortlichen des größten Heimatfestes an der Unteren Aar sind zuversichtlich, das durch ein abwechslungsreiches Programm ein toller Markt ins Haus steht. Der Verkehrs- und Heimatverein (VHVH), die Ortsgemeinde, die Marktgesellschaft und der neue Festwirt Daniel Franke richten dieses Jahr vom 13. bis zum 16. September den 278. Markt aus.

Dieser nimmt am Freitagabend um 18 Uhr seinen Anfang mit dem traditionellen Baumstellen auf dem Festplatz an der Jahnstraße. Mit dem Seifenkistenrennen in der Hohlenfelsbachstraße ab 10 Uhr am Samstag geht das Festwochenende dann so richtig los. Nach der Eröffnung der Verkaufsstände und Fahrgeschäfte – die neue Attraktion ist ein 40 Meter hohes Kettenkarussell – erfolgt ab 20 Uhr der Einzug der Burschen und Mädchen in das Festzelt. Nach deren Eröffnungstanz wird der Fassbieranstich durch Bürgermeister Joachim Egert und Festwirt Daniel Franke für Hochstimmung sorgen. Es schließt sich eine Zelt-Gaudi mit DJ „Danny K.“ und Special Guest „Marges Sexy“ an.

Im Mittelpunkt des Sonntags wird wieder der Festumzug durch die Hahnstätter Straßen (ab 14 Uhr) stehen. Unter dem Motto „Schule im Wandel der Zeit“ wollen sich Vereine, Institutionen und Privatleute als Fußgruppen oder auf ihren Motivwagen präsentieren. Nach dem Umzug geben die am Zug beteiligten Musikkapellen ein Platzkonzert.

Der Höhepunkt am Montag ist zweifelsohne das Feuerwerk, das um 22 Uhr beginnen soll. Zuvor finden am Familiennachmittag ab 15 Uhr im Zelt eine Kinderbelustigung und ab 18 Uhr eine Kinderdisco statt. Ab 19 Uhr startet DJ „d2p“ die Party im Festzelt.

Traditionell findet der Marktdienstag (16. September) mit seinem klassischen Markttreiben auf dem Krammarkt der Jahnstraße ab 8 Uhr statt. Der Frühschoppen im Festzelt startet ab 11 Uhr. Musikalisch unterhalten „Ralf & Becci“. Um 15 Uhr findet die Verlosung der Marktgesellschaft im Zelt statt.