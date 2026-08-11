Neue Wege, mehr Barrierefreiheit und weniger Schulden: In Hahnstätten stehen mehrere Projekte an. Der Gemeinderat beschloss unter anderem die Sanierung des Wirtschaftswegs nach Zollhaus und die Tilgung eines Kredits.
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Der Wirtschaftsweg entlang der Bahngleise zwischen Hahnstätten und Zollhaus wird neu befestigt. Was bereits im Investitionsprogramm der Gemeinde für dieses Jahr angekündigt war, wird nun umgesetzt. Der Gemeinderat sprach sich für die Sanierung mit einer Schotterdecke aus, ähnlich dem Belag auf dem „Alten Netzbacher Weg“, dessen Ausbau in diesem Jahr bereits abgeschlossen werden konnte.