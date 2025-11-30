Mit Bratwurst und Glühwein Hahnstätten läutet den Advent ein Rolf-Peter Kahl 30.11.2025, 18:00 Uhr

i Heißgetränke und Hochprozentiges – und alles nur für 50 Cent. Rolf-Peter Kahl

Es begann als kleine Initiative und hat sich zu einem festen Bestandteil des Dorflebens entwickelt. Mit einem vorweihnachtlichen Treff hat Hahnstätten die Adventszeit eingeläutet.

Der Duft von Bratwurst und Glühwein, fröhliche Kinderstimmen und warme Lichter, die den Dorfplatz in ein festliches Glühen tauchten – so empfing der „Hahnstätter Advent“ am Freitagabend seine Besucher. Nur ein paar letzte Regentropfen erinnerten an das trübe Schmuddelwetter, das tagsüber noch über dem Aartal hing.







