Programm im Rat vorgestellt Hahnstätten investiert 2026 in Straßen und Spielplätze Ulrich Pohl 24.10.2025, 08:00 Uhr

i Der Wirtschaftsweg entlang der Bahngleise zwischen Hahnstätten und Zollhaus soll komplett asphaltiert werden. Ulrich Pohl

Straßen, Dorfgemeinschaftshaus, Friedhof: Im Haushaltsplan für 2026 hat Hahnstätten viel vor. Bürgermeister Joachim Egert stellte das Investitionsprogramm kürzlich im Gemeinderat vor.

Eine Fülle von Projekten sieht das Investitionsprogramm von Hahnstätten für das Haushaltsjahr 2026 vor. Jetzt wurde das Programm im Rat vorgestellt, das eine Grundlage für den Etat im kommenden Jahr bildet. Ob jedoch alles verwirklicht werden kann, bleibt abzuwarten, denn noch stehen keine verwertbaren Zahlen für die Habenseite der Ortsgemeinde fest.







Artikel teilen

Artikel teilen