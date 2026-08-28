Streit um Botanischen Garten Hahnstätten: Hochzeit als kulturelle Veranstaltung? Marta Fröhlich 28.08.2026, 06:00 Uhr

i Der Botanische Garten in Hahnstätten befindet sich weiter im Aufbau. Unterdessen finden dort bereits regelmäßig (auch private) Feiern statt. Marta Fröhlich

Der Lärm im Botanischen Garten geht weiter, und auch die Beschwerden halten an, Ordnungsamt und Polizei rücken immer wieder aus. Unterdessen verhärten sich die Fronten zwischen Gemeinde und Betreiber weiter.

Seit Mai finden Veranstaltungen im neuen Botanischen Garten in Hahnstätten statt, darunter auch Hochzeiten, die im Freien gefeiert werden. Von Tag eins an stören sich Anwohner am entstehenden Lärm und beschweren sich regelmäßig über laute Musik und anhaltende Lautstärke bis in die späten Abendstunden.







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