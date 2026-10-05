Feierliche Ordination
Hahnstätten heißt neue Pfarrerin Mona Merz willkommen
Ein besonderer Moment für Mona Merz: Sie hielt im Festgottesdienst anlässlich ihrer Ordination in der Nikolauskirche die erste P
Ein besonderer Moment für Mona Merz: Sie hielt im Festgottesdienst anlässlich ihrer Ordination in der Nikolauskirche die erste Predigt vor ihrer neuen Gemeinde.
Uli Pohl

Die Kirchengemeinde Hahnstätten-Holzhausen hat eine neue Seelsorgerin: Mona Merz leitet dort als neue Pfarrerin ab sofort die Geschicke. Bei ihrer Ordination wurde sie offiziell ins Amt eingeführt.

Lesezeit 2 Minuten
„Heute ist ein Tag, auf den ich lange hingearbeitet habe.“ Voller Freude stand Mona Merz auf der Kanzel der Nikolauskirche und hielt ihre erste Predigt vor der Gemeinde, die sie in den vergangenen Wochen bereits kennengelernt hat. Zum 1. August zog Mona Merz in das Pfarrhaus in der Kirchgasse in Hahnstätten ein, und seit Samstag ist die Theologin jetzt auch offiziell die neue Pfarrerin mit Sitz in der Kirchengemeinde ...
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