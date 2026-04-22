Asphaltierung verschoben
Hahnstätten: Erneute Kritik am Ausbau der Bahnhofstraße
Der Ausbau der Bahnhofstraße sorgte im Rat von Hahnstätten erneut für eine Diskussion der Ratsmitglieder.
Der Ausbau der Bahnhofstraße sorgte im Rat von Hahnstätten erneut für eine Diskussion der Ratsmitglieder.
Uli Pohl

Die Asphaltierung der Fahrbahn in der Hahnstätter Bahnhofstraße ist verschoben. Das hat seine Gründe, wie Ortsbürgermeister Joachim Egert in der jüngsten Gemeinderatsitzung erklärte.

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Ein leidiges Thema, mit dem sich der Rat in Hahnstätten weiter beschäftigen muss: Der Ausbau der Bahnhofstraße sorgt aufs Neue für scharfe Kritik der Ratsmitglieder. In der jüngsten Sitzung berichtete Ortsbürgermeister Joachim Egert, dass die vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) angekündigte Asphaltierung im zweiten Bauabschnitt in der vergangenen Woche doch nicht ausgeführt werden konnte.

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