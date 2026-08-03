Bahn am Erlebnispfad eröffnet
Hahnstätten: Die Kugeln ins Rollen gebracht
Die neue Pfarrerin Mona Merz ließ gemeinsam mit Kindern die ersten Kugeln in die Bahn gleiten.
Die neue Pfarrerin Mona Merz ließ gemeinsam mit Kindern die ersten Kugeln in die Bahn gleiten.
Uli Pohl

Ein einzigartiges Erlebnis in Hahnstätten: Die Waldkugelbahn wurde nun eröffnet. Für Klein und Groß eine ganz besondere Attraktion im Tal der Aar.

Lesezeit 2 Minuten
Die Kugeln rollen: Mit einer Andacht und anschließendem „Anrollen“ wurde am Sonntag, 2. August, die 80 Meter lange Waldkugelbahn am Naturerlebnispfad in Hahnstätten eröffnet. „Etwas ganz Besonderes ist hier entstanden. Entstanden in einer Gemeinschaft für eine Gemeinschaft, denn das gemeinsame Spiel macht den Reiz der Kugelbahn aus“, hob Pfarrer Klaus Wallrabenstein den Charakter des Projekts hervor.
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