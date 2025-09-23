In Hahnstätten schreiten die Straßenbauarbeiten weiter voran: So rechnet Ortsbürgermeister Joachim Egert mit einem baldigen Abschluss der Tiefbauarbeiten im Löhweg/Ringstraße. Kritik gibt es dagegen wegen Qualitätsmängeln an der Bahnhofstraße.
Lesezeit 1 Minute
Der Ausbau der Gemeindestraßen in Hahnstätten beschäftigt Gemeinderat und Anwohner schon seit Monaten. Auch auf der jüngsten Ratssitzung waren die Arbeiten daher ein Thema. Seitdem schreiten die Maßnahmen weiter voran: „Die Baustelle Löhweg/Ringstraße läuft zeitlich weiter sehr gut“, gab Ortsbürgermeister Joachim Egert Ende vergangener Woche einen kurzen Zwischenstand.