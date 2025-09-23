Straßensanierung im Blick Hahnstätten: Die Bagger rollen weiter 23.09.2025, 20:00 Uhr

i Die Tiefbauarbeiten am Löhweg/Ringstraße in Hahnstätten sind bald abgeschlossen. Die Sperrungen bleiben aber voraussichtlich bis Ende des Jahres bestehen. Johannes Koenig

In Hahnstätten schreiten die Straßenbauarbeiten weiter voran: So rechnet Ortsbürgermeister Joachim Egert mit einem baldigen Abschluss der Tiefbauarbeiten im Löhweg/Ringstraße. Kritik gibt es dagegen wegen Qualitätsmängeln an der Bahnhofstraße.

Der Ausbau der Gemeindestraßen in Hahnstätten beschäftigt Gemeinderat und Anwohner schon seit Monaten. Auch auf der jüngsten Ratssitzung waren die Arbeiten daher ein Thema. Seitdem schreiten die Maßnahmen weiter voran: „Die Baustelle Löhweg/Ringstraße läuft zeitlich weiter sehr gut“, gab Ortsbürgermeister Joachim Egert Ende vergangener Woche einen kurzen Zwischenstand.







Artikel teilen

Artikel teilen