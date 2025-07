Wer in diesen Wochen in Hahnstätten unterwegs ist, dem fallen wahrscheinlich die einen oder anderen Straßensperrungen oder Baustellen auf. Diese waren daher auch wieder Thema auf der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats im Juni, wo sie gleich mehrere Tagesordnungspunkte füllten. So wurde da unter anderem der Ausbau der Gemeindestraße Löhweg mit einem Teilstück der Ringstraße beschlossen. Inzwischen hat sich an dieser Baustelle auch schon etwas getan: „Im Löhweg sind Kanal und Hausanschlüsse inzwischen gelegt“, erklärt Ortsbürgermeister Joachim Egert in einem kleinen Update. Die Arbeiten sind daher bis in die Ringstraße vorangeschritten, wo inzwischen die Asphaltdecke abgefräst wurde. Der Straßenabschnitt ist daher auch für den Autoverkehr gesperrt.

Mitte August stehen dann schon mit dem Endausbau der beiden Baugebiete „Links dem Netzbacher Weg II“ für rund 236.000 Euro und „Über den Goldborn III“ für etwa 111.000 Euro die nächsten Maßnahmen an. Der Rat stimmte zu, die beiden Aufträge an die Firma Normann-Tiefbau GmbH aus Lohrheim zu vergeben, die unter den jeweils vier eingereichten Angeboten die günstigste Offerte abgab. Ebenfalls auf der Tagesordnung stand die Erschließung eines Teils der Kösliner Straße. Dazu werden nun die Ingenieurleistungen ausgeschrieben. Der Rat ermächtigte Joachim Egert, den Auftrag an den günstigsten Anbieter zu vergeben.

Offenbar nicht so glatt wie erhofft laufen laut Egert dagegen die Straßenbauarbeiten in der Bahnhofstraße/K61, wo offenbar noch der eine oder andere Handgriff gemacht werden muss. Auch was die Qualität der dort ausgeführten Arbeiten angeht, gibt es Kritik. Eine Erfolgsgeschichte sind dagegen die bereits installierten Photovoltaik-Anlagen (PV) auf den Dächern der Kindertagesstätten (Kita) Pusteblume und Zwergenland, denn diese decken in den sonnigen Monaten weitgehend den Eigenbedarf, erzählt der Bürgermeister. Nun sollen die beiden Einrichtungen eine zweite Ausbaustufe erhalten – der von den neuen PV-Anlagen produzierte Strom wird allerdings vollständig ins Netz eingespeist und verkauft.

Erinnerung an Rechts-vor-Links-Regelung

Beide Aufträge gingen nun an die Firma Muammer Onur Yigit aus Hahnstätten: Die PV-Anlage der Kita Pusteblume kostet laut Beschlussvorlage rund 37.000 Euro, die für die Kita Zwergenland wiederum knapp 28.000 Euro. Eingereicht wurden jeweils vier Angebote, die wohl preislich teilweise deutlich voneinander abweichen, weil unterschiedliche Module, Wechselrichter und Unterkonstruktionen zum Einsatz kommen. Auf Nachfrage wurde aber versichert, dass auch diese Komponenten „hinsichtlich Produkt- und Laufzeitgarantien sowie qualitativ“ den Standardprodukten entsprechen, schreibt die Verwaltung. Der Rat stimmte der vorgeschlagenen Auftragsvergabe dann auch zu.

Abgerundet wurde die Tagesordnung unter anderem durch zwei weitere „Straßenthemen“. So soll es „Auf der Dahl“ wieder Maßnahmen zur Geschwindigkeitsbegrenzung geben. Für diesen Zweck standen dort schon vorher Blumenkübel. Die Kübel wurden laut Egert jedoch teilweise angefahren, sahen mitgenommen aus und wurden daher entfernt. Geschwindigkeitsmessungen zeigten dann aber, dass dort wieder schneller gefahren wurde. Daher soll nun wahrscheinlich eine Bremsschwelle – auch bekannt als „Berliner Kissen“ – für niedrigere Geschwindigkeiten sorgen. Neben erhöhten Geschwindigkeiten macht innerorts auch die Beachtung der Vorfahrtsregel manchmal Schwierigkeiten. Denn an vielen Straßeneinmündungen gilt Rechts vor Links, was nicht jeder Verkehrsteilnehmer immer beachtet. Daher sollen zukünftig auf den Asphalt gemalte „Haifischzähne“ – das sind drei weiße Dreiecke nebeneinander – Fahrer dort zum vorsichtigen Fahren bewegen.