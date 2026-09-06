Straßenausbau geht voran
Hahnstätten: Ausschreibung für Pitzberg auf dem Weg
Der Ausbau der Straße "Auf dem Pitzberg" soll noch in diesem Jahr beginnen.
Der Ausbau der Straße "Auf dem Pitzberg" soll noch in diesem Jahr beginnen.
Uli Pohl

Mal wird in der Bahnhofstraße in Hahnstätten gebaut, dann wieder nicht, dann doch wieder. Lange zieht sich das Projekt schon hin. Doch nun heißt es, man könnte in diesem Jahr fertig werden. Und dann kommt noch der Ausbau „Auf dem Pitzberg“ hinzu.

Lesezeit 1 Minute
Nach dem Verbandsgemeinderat Aar-Einrich hat auch der Gemeinderat Hahnstätten grünes Licht für die Ausschreibung zur Sanierung der Straße „Auf dem Pitzberg“ gegeben. Mit dem Ausbau endet das aktuelle Straßenausbauprogramm. Die VG übernimmt die Wasserversorgungs- und Kanalisationsarbeiten, die Gemeinde den Straßenausbau, die Gehwege und Straßenbeleuchtung.
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