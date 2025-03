Die Stimmung in puncto Parkplätze ist in Limburg schon länger gereizt. Altstadtkreis und Stadtpolitik ringen in der Domstadt um die „richtigen“ Parkflächen. Nun steht eine Entscheidung der Stadtverordneten an.

Der Parkplatzstreit von Limburg zwischen weiten Teilen der Stadtpolitik und dem Altstadtkreis als Interessensvertretung der Händler und Gastronomen in der Altstadt lässt sich in zwei Sätzen zusammenfassen: Die einen sagen, es gebe genügend Parkflächen in der Innenstadt. Die anderen entgegnen, aber nicht die richtigen Parkplätze. Die Stadt Limburg verweist auf mehr als 1200 Parkplätze „in der zentralen Innenstadt mit Altstadt“ sowie über 250 Plätze im Straßenraum, „die allen zur Verfügung stehen“. Das heißt, wer mit dem Auto in die Innenstadt fährt, findet praktisch immer einen Parkplatz. Einerseits.

Andererseits fahren viele Autofahrer offenbar nicht allzu gern in eines der vielen Parkhäuser und Tiefgaragen, weil die Zu- und Abfahrten schon vor Jahrzehnten gebaut worden sind, als Autos noch sehr viel schmaler waren als heute. Wer Angst hat, sich im Parkhaus einen Kratzer oder eine Delle ins Auto zu fahren, parkt lieber an der Straße.

Am Montag werden die Stadtverordneten ein Konzept beschließen, das die künftige Gestaltung des Parkraums regelt. CDU und SPD haben einige Änderungen durchgesetzt. Unter anderem wurde ein „Schleifenkonzept“ gekippt, ein solches „Sackgassen-System“ kommt jetzt gar nicht. Dafür soll unter anderem das Parken in Be- und Entladezonen zwischen 21 und 6 Uhr erlaubt werden.

Altstadtkreis und Stadtspitze sind schon länger im Streit

Die Stimmung zwischen Altstadtkreis und Stadtspitze ist schon länger extrem gereizt, spätestens seit im vergangenen Jahr die Stadt entschied, das Altstadtfest selbst ausrichten zu lassen. Nachdem auf Initiative des Altstadtkreises in immer mehr Geschäften in den vergangenen Wochen Protestplakate („Limburg braucht mehr Kurzzeitparkplätze“) aufgehängt wurden, reagierten Bürgermeister Marius Hahn (SPD) und der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU) mit einem harschen Brief an jeden Händler, der das Plakat in seinem Schaufenster aufgehängt hatte.

Der Brief machte nicht nur die Empfänger sauer, sondern sorgte auch in den Reihen von CDU und SPD für Stirnrunzeln aufgrund des Tonfalls: Da beklagten sich die beiden Hauptamtlichen im Rathaus darüber, dass „die Klage“ des Kaufmanns Lied sei. Mit den Aussagen auf dem Plakat werde der Standort schlechtgeredet. Der völlig abwegige Vorwurf, es solle eine „autofreie Innenstadt“ geschaffen werden, diene nur dazu, „Stimmung zu machen“. Egal, mit wem man in der Großen Koalition über diesen Brief spricht, man antwortet sofort: „Das geht gar nicht.“ Sowohl dem Bürgermeister als auch dem Ersten Stadtrat soll das auch klar gesagt worden sein.

Doch der Altstadtkreis verspielte diesen strategischen Vorteil. Auf Initiative des SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Rompf war der Altstadtkreis auf die jüngste Ausschusssitzung hingewiesen worden, in der über das Parkraummanagement-Konzept gesprochen wurde. Der vom Altstadtkreis als Sprecher Auserkorene griff aber zunächst den Bürgermeister und den Ersten Stadtrat derart persönlich an, dass CDU und SPD sofort ihre Reihen schlossen und sich öffentlich hinter ihre beiden Spitzenleute stellten. Der strategische Vorteil nach dem Brief war verspielt.

„Viele Kunden, insbesondere ältere oder wohlhabendere, meiden Innenstädte, wenn Parkmöglichkeiten fehlen.“

Altstadtkreis der Stadt Limburg

Dabei gingen die Punkte etwas unter, die dem Altstadtkreis wichtig sind: In einem intern abgestimmten Papier wird darin vor den „wirtschaftlichen Folgen für den Einzelhandel und die Gastronomie“ durch die Parkplatzpolitik in Limburg gewarnt. „Viele Kunden, insbesondere ältere oder wohlhabendere, meiden Innenstädte, wenn Parkmöglichkeiten fehlen“, erklärt der Altstadtkreis. Dadurch würden „spontane Einkäufe“ drastisch zurückgehen, „da Kunden nicht bereit sind, erst lange Wege zurückzulegen“. Aber auch Handwerker, Ärzte, Lieferanten oder Geschäftsleute seien „auf eine gute Erreichbarkeit mit dem Auto“ angewiesen.

Die großen Parkflächen am Einkaufszentrum Werkstadt (hinter dem Bahnhof) sind aus der Perspektive der Händler und Gastronomen in der Altstadt ungünstig gelegen, da sie „abseits der Haupteinkaufsstraßen“ lägen. Dazu komme das „große Problem“ mit der Sicherheit, „insbesondere wegen Kriminalität und sozialer Brennpunkte am Bahnhof“. Wer teure Geschenke oder hochwertige Waren einkaufe, wolle sich nicht mit „weiten Fußwegen oder unsicheren Gegenden“ auseinandersetzen.

Aus Sicht des Altstadtkreises funktionieren Park-and-Ride-Systeme in kleineren Städten wie Limburg nicht, die ebenfalls zum Parkraummanagement-Konzept gehören, auf Wunsch von CDU und SPD aber vom Bund finanziert werden sollen. Kunden seien meist nicht bereit, auf Shuttlebusse oder „lange Fußwege“ umzusteigen, mahnt der Altstadtkreis. Und auch für Geschäftsreisende oder Touristen sei dies unattraktiv. Städte, die den Autoverkehr drastisch reduziert hätten, würden mit Leerstand und einer Verödung der Einkaufsstraßen kämpfen, der Konsum werde in Einkaufszentren oder den Online-Handel verlagert. Der Altstadtkreis fordert in seinem Papier „Kurzzeitparkplätze für Kunden mit hoher Zahlungsbereitschaft“, Vergünstigungen (beim Parken) für Händler-Kunden und „Tiefgaragenlösungen statt oberirdischer Sperrungen“.

Politik will mit Händlern konkret im Gespräch bleiben

Wie geht es nun weiter? Nach der Abstimmung am kommenden Montag wollen die Stadtverordneten mit dem Altstadtkreis im Gespräch bleiben. SPD-Fraktionschef hatte im Ausschuss vorgeschlagen, in einem „Runden Tisch“ am Mittwoch, 14. Mai, mit allen Beteiligten, inklusive Altstadtkreis, übers künftige Parken in der Innenstadt zu reden und dort gemeinsam erarbeitete Vorschläge ins Parkraum-Konzept einfließen zu lassen. Zwar tagt am gleichen Tag der Ausschuss für Stadtentwicklung, aber wie Ausschussvorsitzender Dominique Huth (CDU) erklärt, handelt es sich dabei um zwei getrennte Veranstaltungen.

Die FDP-Fraktion wiederum möchte am Montag mit einem Antrag erreichen, dass der Stadtverordnetenvorsteher „abseits von Ausschusssitzungen“ zu einer Sondersitzung im Ältestenrat einlädt (der immer nicht-öffentlich tagt), bei der Vertreter des Altstadtkreises ihre konkreten Anliegen und Verbesserungsvorschläge einbringen können sollen.