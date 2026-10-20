Kleine Orte im Visier? Hackerangriff auf Hambach Till Kronsfoth 20.10.2026, 16:00 Uhr

i Auch ein Gemeinderatsmitglied wurde gehackt. Philip Dulian/dpa

Sie sind kriminell und richten großen Schaden an: Nun hatten Hacker es auf die Website einer Ortsgemeinde der VG Diez abgesehen. Erinnerungen an den großen Angriff auf das Land Berlin im vergangenen Monat werden wach. Doch es gibt Unterschiede.

Uwe Norwig erinnert sich noch genau an den Moment, in dem ihm auffiel, dass etwas nicht stimmt: „Gemerkt habe ich das, als ich einen Artikel einstellen wollte. Nach meinem Zugang konnte ich nichts einstellen und man hat nur Zahlensymbole gesehen.“ Wie kürzlich bekannt wurde, ist die Ortsgemeinde Hambach bereits im Sommer Opfer eines Hackerangriffes geworden.







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