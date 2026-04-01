Nach Eigentümerwechsel
Gute Resonanz bei Traditionsbuchhandlung Meckel Bad Ems
Edward Schofield führt gemeinsam mit seiner Frau Agnes Schofield die vor Kurzem wiedereröffnete Traditionsbuchhandlung Meckel, j
Edward Schofield führt gemeinsam mit seiner Frau Agnes Schofield die vor Kurzem wiedereröffnete Traditionsbuchhandlung Meckel, jetzt „Kurbuchhandlung Meckel by Schofield".
Ulrike Bletzer

Die Bad Emser Traditionsbuchhandlung Meckel hat kürzlich unter neuen Inhabern, dem Ehepaar Schofield, wiedereröffnet. Edward Schofield gibt nun drei Buchtipps für Frühjahr und Ostern. 

Lesezeit 1 Minute
Vor wenigen Tagen wurde die Traditionsbuchhandlung Meckel in Bad Ems unter dem neuen Namen „Kurbuchhandlung Meckel by Schofield“ wiedereröffnet. „Auch wenn man nach so kurzer Zeit natürlich noch nicht viel sagen kann: Bisher ist die Resonanz gut“, sagt der neue Inhaber Edward Schofield – und muss sich von unserer Zeitung gleich mal „in die Pflicht nehmen“ lassen: Welche drei Bücher empfiehlt er für die Oster- und Frühjahrszeit?

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