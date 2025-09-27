Für mehr Mobilität Gückingen: Rufbus startet im Oktober 27.09.2025, 15:00 Uhr

i Der Rufbus in Gückingen startet zunächst mit Fahrten zum Arzt oder zum Markt in Limburg. Katrin Hüge

Gückingens Bürgermeisterin löst ein weiteres Versprechen an die Bürger ein: Mehr Selbstständigkeit für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen. Dabei helfen soll der Rufbus.

Es ist ein Herzensprojekt von Gückingens Bürgermeisterin Katrin Hüge und soll älteren und mobilitätseingeschränkten Menschen ein Stück mehr Selbstständigkeit ermöglichen: Anfang Oktober startet die Testphase des ortseigenen Rufbussystems. Angebot ist kostenlos „Wir sind stolz darauf, dass wir die dreimonatige Testphase am 6.







