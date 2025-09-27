Gückingens Bürgermeisterin löst ein weiteres Versprechen an die Bürger ein: Mehr Selbstständigkeit für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen. Dabei helfen soll der Rufbus.
Lesezeit 1 Minute
Es ist ein Herzensprojekt von Gückingens Bürgermeisterin Katrin Hüge und soll älteren und mobilitätseingeschränkten Menschen ein Stück mehr Selbstständigkeit ermöglichen: Anfang Oktober startet die Testphase des ortseigenen Rufbussystems.
Angebot ist kostenlos
„Wir sind stolz darauf, dass wir die dreimonatige Testphase am 6.