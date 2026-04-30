Der Haushalt der Stadt Nassau hat keine Zustimmung erhalten, daher musste nachgearbeitet werden. Nun soll die Grundsteuer B steigen, etliche Ausgaben sind außerdem reduziert worden.
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Keine guten Nachrichten gab es zum Haushalt der Stadt Nassau, der jetzt wieder Thema in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses war. Die Kommunalaufsicht hatte ihre Zustimmung zu dem Zahlenwerk verweigert und beanstandet, dass der Haushalt weder im Jahr 2026 noch in den Folgejahren ausgeglichen werden kann.