Haushalt überarbeitet
Grundsteuer B soll in der Stadt Nassau ansteigen
Beim Haushalt der Stadt Nassau musste nachgearbeitet werden. Dort soll nun die Grundsteuer erhöht werden, worüber bald der Stadt
Beim Haushalt der Stadt Nassau musste nachgearbeitet werden. Dort soll nun die Grundsteuer erhöht werden, worüber bald der Stadtrat entscheiden wird.
Patrick Pleul. picture alliance / dpa

Der Haushalt der Stadt Nassau hat keine Zustimmung erhalten, daher musste nachgearbeitet werden. Nun soll die Grundsteuer B steigen, etliche Ausgaben sind außerdem reduziert worden.

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Keine guten Nachrichten gab es zum Haushalt der Stadt Nassau, der jetzt wieder Thema in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses war. Die Kommunalaufsicht hatte ihre Zustimmung zu dem Zahlenwerk verweigert und beanstandet, dass der Haushalt weder im Jahr 2026 noch in den Folgejahren ausgeglichen werden kann.

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