Haushalt überarbeitet Grundsteuer B soll in der Stadt Nassau ansteigen Andreas Galonska 30.04.2026, 18:00 Uhr

i Beim Haushalt der Stadt Nassau musste nachgearbeitet werden. Dort soll nun die Grundsteuer erhöht werden, worüber bald der Stadtrat entscheiden wird. Patrick Pleul. picture alliance / dpa

Der Haushalt der Stadt Nassau hat keine Zustimmung erhalten, daher musste nachgearbeitet werden. Nun soll die Grundsteuer B steigen, etliche Ausgaben sind außerdem reduziert worden.

Keine guten Nachrichten gab es zum Haushalt der Stadt Nassau, der jetzt wieder Thema in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses war. Die Kommunalaufsicht hatte ihre Zustimmung zu dem Zahlenwerk verweigert und beanstandet, dass der Haushalt weder im Jahr 2026 noch in den Folgejahren ausgeglichen werden kann.







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