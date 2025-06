Mehr Natur in der Koblenzer Straßen in Diez: Auf einer Strecke von über 100 Meter bepflanzten Kinder der Karl-von-Ibell-Grundschule Pflanztröge neu.

Der Diezer Verein Blühende Lebensräume setzt sich seit seiner Gründung engagiert für den Erhalt und die Förderung der biologischen Vielfalt ein – mit Projekten, die Aufmerksamkeit schaffen, Artenvielfalt fördern und vor allem eines: blühende Flächen zurück in den öffentlichen Raum bringen. Nun hat der Verein gemeinsam mit der Stadt Diez, dem Städtischen Bauhof und tatkräftiger Unterstützung junger Helferinnen und Helfer ein neues Projekt gestartet: die Wiederbelebung der Pflanztröge entlang der Koblenzer Straße.

Im Rahmen eines ehrenamtlichen Bürgerprojekts, das durch eine finanzielle Förderung aus dem Programm der LEADER-Aktionsgruppe Lahn-Taunus unterstützt wird, wurden die einst verwilderten Tröge zu neuem Leben erweckt. Ziel ist es, die Pflanzflächen wieder in das zu verwandeln, was sie einmal waren: eine blühende und gepflegte Abgrenzung des Fuß- und Radwegs – zugleich ein städtischer Hingucker mit ökologischer Funktion. Bereits Anfang Mai starteten die Arbeiten: Brombeerbüsche und wild gewachsener Aufwuchs wurden mit der tatkräftigen Hilfe des Anwohners Stefan Kauth, der Bagger und Erfahrung mitbrachte, entfernt. Erhaltenswerte Stauden blieben erhalten oder wurden behutsam umgesetzt. Mitte Mai füllte der Städtische Bauhof die Tröge mit frischer Erde und geeignetem Pflanzsubstrat auf und bereitete das Gelände professionell für die Bepflanzung vor.

Heimische Stauden gepflanzt

Der Höhepunkt des Projekts folgte nun am Donnerstagmorgen: Schülerinnen und Schüler der Karl-von-Ibell-Grundschule sowie Kinder der Pfarrgemeinde Herz Jesu Diez verwandelten die vorbereiteten Flächen gemeinsam mit ihren Lehrkräften und Mitgliedern des Vereins in ein buntes Blütenmeer. Gepflanzt wurden ausschließlich heimische Stauden, die nicht nur das Straßenbild verschönern, sondern auch Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten wertvollen Lebensraum bieten. So wanderten zum Beispiel Wiesenmargariten, Wegwarte, Lichtnelken oder Natternkopf in die Tröge. In eine Ecke kamen Brennnesseln, „denn ohne diese gibt es keine Schmetterlinge“ wussten die Kids.

i Engagiert und motiviert gingen die 20 Schulkinder die Pflanzaktion entlang der Koblenzer Straße an. Rolf-Peter Kahl. Rolf Kahl

„Es ist wunderbar, zu sehen, wie hier verschiedene Generationen zusammenarbeiten, um unsere Stadt ein Stück lebenswerter zu machen“, sagte Kathrin Rosstäuscher vom Verein Blühende Lebensräume. „Die Kinder lernen etwas über Natur, Verantwortung und Nachhaltigkeit – und unsere Stadt profitiert von einem lebendigen, grünen Straßenbild.“ Mit der Schule und den Kids wurden bereits Termine im Herbst und im kommenden Frühjahr vereinbart, um zu sehen was, geworden ist und wo eventuell nachgepflanzt werden muss. Mit Projekten wie diesem zeigt der Verein Blühende Lebensräume wie lokales Engagement, ökologische Verantwortung und Gemeinschaftssinn zusammenwirken können – zur Freude der Natur und der Menschen in Diez.