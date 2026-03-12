Kompromiss bei Parkplätzen Grundpfeiler für Buga-Park in St. Goarshausen sind fix Mira Zwick 12.03.2026, 17:00 Uhr

i Wild und vernachlässigt sieht es rund um das Industriedenkmal Häusener Kran noch aus. Doch das soll sich schon bald ändern. Bis zur Buga 2029 wird hier ein Landschaftspark entstehen. Mira Zwick

Jahrzehnte lag das Gelände um den Häusener Kran brach. Nun soll dort ein Buga-Park entstehen. Doch beim Thema Parkplätze stießen zwei Standpunkte aufeinander: erhalten oder nicht? Der Stadtrat hat nun einen Beschluss gefasst.

Trotz seiner weithin sichtbaren Präsenz fristet der Häusener Kran mitsamt dem umliegenden Gelände seit seiner Stilllegung 1999 ein eher unscheinbares Dasein. Doch dies soll sich nun ändern. Zur Buga 2029 wird hier ein öffentlich zugänglicher Buga-Park entstehen und das Industriedenkmal einen würdigen Rahmen geben.







Artikel teilen

Artikel teilen