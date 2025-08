Wie soll man in der VG Bad Ems-Nassau in Zukunft heizen, um die Klimaneutralität bis 2045 zu gewährleisten? Eine große Frage, die komplexen Handlungsbedarf erfordert. Die kommunale Wärmeplanung soll Abhilfe schaffen. Und die wurde nun vorgestellt.

„Wer hier sitzt und denkt, er könnte morgen schon seine neue Heizung bestellen, wird enttäuscht sein.“ So begrüßte Lutz Zaun, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde (VG) Bad Ems-Nassau, eine interessierte Zuhörerschaft im Bad Emser Rathaus. Die ließ sich über den Sachstand der kommunalen Wärmeplanung informieren, die vor einem Jahr mit einer Bestandsanalyse sämtlicher Gebäude in den Gemeinden begonnen hatte. Diesmal stellte Maren Wenzel von der Agentur „energielenker“ die Ergebnisse einer Potenzialanalyse nebst einem Maßnahmenkatalog vor, die zeigen, wo heiztechnisch die Reise hingehen könnte, damit 2045 das klimaneutrale Ziel erreicht ist.

Wärmebedarf für 52 Teilbereiche ermittelt

Auch wenn die Bürgerinformation vom Konjunktiv geprägt war: Die Gesamtplanung nebst 30 Seiten Maßnahmenkatalog bieten eine umfassende Datensammlung als Orientierung für Kommunen, Einwohner und Firmen, ob sie in ihrer Heizplanung zum Beispiel Wärmenetze einplanen können oder nicht.

In welchen Orten besteht eine Chance, ein nachhaltiges Wärmenetz aufzubauen, und wo sind dezentrale Lösungen eher wahrscheinlich? Auf knapp 160 Seiten hat die Agentur die 28 Kommunen der VG in 52 Teilbereiche gegliedert und für jeden ermittelt, wie hoch der Wärmebedarf ist und wie wahrscheinlich der Aufbau eines Wärmenetzes oder eine Einzelversorgung dort sind. Die Analyse bezieht sämtliche Arten der Wärmeerzeugung ein: Solarthermie, Abwärme, Wasserstoff, Geothermie, Umweltwärme und Biomasse. Indikator für ein Wärmenetz ist eine Wärmeliniendichte. Sie zeigt die benötigte Wärme pro Meter Straßenabschnitt. Neben theoretischen und technischen Potenzialen seien aber auch die wirtschaftlichen zu berücksichtigen sowie die langjährige Bearbeitungsdauer bis zu einer Umsetzung der Pläne, betonte Wenzel. Dafür brauche es dann in jedem Fall einer Machbarkeitsstudie.

i An Karten ließen sich Bürger im Bad Emser Rathaus erklären, ob sie in einem Bereich wohnen, in dem die Chancen gut stehen, in den kommenden Jahren vielleicht an ein Wärmenetz angeschlossen zu werden. Maren Wenzel und Klimamanager Stefan Hecker informierten im persönlichen Gespräch auch über dezentrale Lösungen. Bernd-Christoph Matern

Von den 52 aufgelisteten Teilgebieten trägt ein Dutzend den Hinweis, dass sie für ein Wärmenetz „wahrscheinlich geeignet“ sind. Diese befinden sich in Bad Ems, Fachbach, Nassau und Singhofen. Die meisten Gebiete sind für eine dezentrale Versorgung geeignet. Exemplarisch stellte Wenzel die als Prüfgebiet ausgewiesenen Bereiche in Bad Ems vor, wo Flusswärme, Stollen mit Grubenwasser oder auch Abwasser zur Wärmegewinnung genutzt werden könnten und auch wirtschaftlich Chancen bestünden, ein Wärmenetz aufzubauen. Auch in Singhofen gibt es Bereiche, die zumindest als Wärmenetz-geeignet markiert sind. „Im Idealfall zeigt eine Machbarkeitsstudie, ob das umgesetzt werden kann“, so Wenzel.

Als Beispiel für eine dezentrale Versorgung zeigte sie die Daten von Dausenau, wo zwar eine dichte Bebauung einen hohen Wärmebedarf ausweist, wo aber die Frage sei, ob es in den kleinen Straßen überhaupt Platz für entsprechende Leitungen gibt. Dezentrale Gebiete wie etwa in Becheln seien allein marktwirtschaftlich kaum geeignet für ein Wärmenetz. Wenzel verwies auf Anlaufstellen, wo Unternehmen etwa Potenziale genauer untersuchen lassen können sowie die Möglichkeit, für entsprechende Untersuchungen auch Fördergelder zu bekommen. Die nachhaltige Wärmenutzung in öffentlichen Gebäuden könne zudem als Vorbild für Bürger dienen.

Betriebsgenossenschaften in den Ortsgemeinden entwickeln

Der Klimamanager der Verbandsgemeinde, Stefan Hecker, wies darauf hin, dass es sich bei der Wärmewende-Strategie um einen fortlaufenden Entwicklungsprozess handele. „Wir treffen hier Entscheidungen für die nächsten 20 bis 30 Jahre“, so Hecker, „aber die Planung ist nicht in Stein gemeißelt.“ Die jetzt in einigen Kommunen auf den Weg gebrachten Anlagen zur Energiegewinnung könnten auch in Wärmekonzepte eingebunden werden, Windenergie zum Beispiel, um Wärmepumpen anzutreiben, Photovoltaikanlagen zur Wärmegewinnung.

Lutz Zaun erinnerte an die Möglichkeiten, in den Ortsgemeinden Konzepte für eine nachhaltige Wärme- und Energieerzeugung zu entwickeln – beispielsweise durch die Gründung von Betriebsgenossenschaften. „Wenn ich viel Landwirtschaft habe, könnte etwa die Erzeugung von Biogas eine nachhaltige Wärmequelle für eine Ortschaft sein“, so der VG-Beigeordnete. Die Planung sei Startpunkt für eine Strategie. „Hier ist etwas in Bewegung gekommen, und unsere Aufgabe ist es, gemeinschaftlich nach vorn zu denken.“

i Theoretische und technische Voraussetzungen sind noch nicht entscheidend für den Aufbau eines Wärmenetzes; auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen müssen stimmen oder die Verfügbarkeit von Abwärme oder erneuerbaren Energien. In Singhofen sieht die Planung das teilweise gegeben. Bernd-Christoph Matern

Auch der kritische Blick gehöre zu den Überlegungen, um durch Machbarkeitsstudien etwa prüfen zu lassen, dass eine nachhaltige Wärmeplanung keine ökologisch problematischen Nebenwirkungen erzeuge, so Zaun. Der jetzige Entwurf der kommunalen Wärmeplanung der Verbandsgemeinde, der im September im Verbandsgemeinderat beraten und beschlossen werden soll, könne die Beratung von Unternehmen sowie von Bürgern nicht ersetzen. Hier stünden die Energieberater der Verbraucherzentrale, Schornsteinfeger oder Heizungsfirmen als erste Ansprechpartner für die eigene Planung bereit.

Die vorläufigen Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung sind über die Internetseite der Verbandsgemeinde unter www.vgben.de/klimaschutz unter dem Menüpunkt Klimaschutz herunterzuladen.