Von Nistkästen über Streuobst und „Krötensammeln“ bis hin zu den Herausforderungen des Klimas: Die Projekte der Nabu-Kreisgruppe Rhein-Lahn sind breit gestreut. 1200 Mitglieder zählt die Gruppe inzwischen, die nun ihre Gründung vor 25 Jahren feierte.
„Man denkt, man wäre machtlos und kriegt Angst. Man kann aber was bewirken.“ Mit diesen Worten schilderte Milon George (12 Jahre alt) auf der Jubiläumsfeier des Naturschutzbundes (Nabu) Rhein-Lahn in Birlenbach, warum er Mitglied der Naturschutzjugend (NAJU) geworden ist.