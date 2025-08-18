Endlich ist es so weit: Das Dorfgemeinschaftshaus – kurz DGH – in Becheln ist wiedereröffnet. Für mehrere Millionen Euro gibt es nun wieder eine „gute Stube“ im Ort. Aber eine Sache fehlt noch.

Nach zweijähriger Bauzeit hat die Ortsgemeinde Becheln nun ihr kernsaniertes Dorfgemeinschaftshaus wieder eingeweiht. Bei strahlendem Sonnenschein bewiesen die Bechelner ihren Gemeinschaftssinn und warum die bislang auf 2,2 Millionen Euro geschätzten Kosten gut investiertes Geld sind. Dort herrschte Hochbetrieb und viel gute Laune bei Chorgesang, Theater, Essen, Trinken und manch launiger Rede. Nur die große Sport- und Mehrzweckhalle blieb noch verschlossen, weil die Arbeiten dort noch nicht beendet sind.

i Reichlich Betrieb herrschte während der Eröffnung des für 2,2 Millionen Euro sanierten Dorfgemeinschaftshauses in Becheln. Bernd-Christoph Matern

Als einen Ort, der für Gemeinschaft steht, bezeichnete Ortsbürgermeisterin Michaela Lehmler das komplett sanierte Gebäude, als sie die vielen Gäste vor dem Eingang an Tischen und Bänken begrüßte und einen Blick in die Chronik warf. Mit der 2017 geplanten energetischen Sanierung des Gebäudes – die Zusage einer Landesförderung lag bereits vor – war es nicht getan, wie eine Überprüfung zeigte. „Der Sanierungsumfang war deutlich größer“, erinnerte Lehmler an ein Gespräch mit dem damaligen Innenminister Roger Lewentz auf der Terrasse des „Wolfsbusch“. Der riet zur Zurücknahme des Antrags. Für die Komplettsanierung wurde ein neuer gestellt und prompt 920.000 Euro bewilligt. Im August 2023 begann mit dem Abriss des zweiten Obergeschosses die Sanierung. Dort gab es einst eine Wohnung und Gästezimmer. Die 1961 erbaute Schule wurde Ende der 1970er-Jahre zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut, der vordere Bereich damals als Restaurant verpachtet.

Neues DGH auch Anlaufstelle im Katastrophenfall

Neues Dach, Fenster, Türen, Trinkwassersystem, Elektrik, Photovoltaik – die Liste der Maßnahmen ist lang. Auch wenn sich der Baustart durch die Corona-Pandemie verschob und die Kosten noch einmal erhöhten, stellte Lehmler fest: „Wir haben unser Haus fit für die Zukunft gemacht“. Unter anderem könne es jetzt auch als Anlaufstelle in einem Katastrophenfall dienen. Bei allen Herausforderungen gelte aber auch dieser Satz in der Chronik für die jetzige Sanierung: Das Haus sei kein „Prestigeobjekt“, sondern eine „an den Bedürfnissen der Dorfgemeinschaft ausgerichtete Einrichtung“. „Hier soll jeder willkommen sein“, bekräftige Lehmler und weiter: „Ich wünsche uns allen, dass wir es mit Leben füllen, mit Freude, mit Musik, mit Theater, mit all den Begegnungen, die unser Dorf lebendig machen.“ Davon gab es reichlich. Der Gemischte Chor untermalte mit feinem Gesang unter Leitung von Katja Crecelius die Feierstunde.

i Schick zeigt sich das Gebäude auch von außen. Das zweite Obergeschoss wurde im Zuge der Sanierung abgerissen. Bernd-Christoph Matern

„Alter Charme im neuen Look“, brachte Landrat Jörg Denninghoff die einladende Sanierung auf den Punkt und rief zum Feiern vor allem der Dorfgemeinschaft auf. Bürgermeister Uwe Bruchhäuser erinnerte an Zeiten, als er im Wolfsbusch noch die Kasse der Kegelbahn überprüfte und wünschte der „unwahrscheinlich aktiven Gemeinde, dass das Haus auf Jahrzehnte zur Heimstatt“ wird. Die Zukunft liege in den kleinen Gemeinden. Die Bedeutung der Investition unterstreiche, dass er bei der Einweihung eines Dorfgemeinschaftshauses noch nie so viele Abgeordnete gesehen habe.

Die sparten in ihren Grußworten nicht mit unterhaltsamen Scharmützeln, als Matthias Lammert (CDU) etwa den schwarzen Anstrich lobte und Roger Lewentz (SPD) konterte, dass ihm die Farbe recht sei, solange die rote Rose im Ortswappen erhalten bleibt. „Becheln ist typisch Rheinland-Pfalz“ stellte Lewentz fest, der das Vertrauen lobte, dass die Gemeinde noch einmal für die Sanierung einen neuen Förderantrag gestellt hatte. Als Herzstück der Gemeinde bezeichnete Manuel Liguori (SPD) das Gebäude. Bundestagsabgeordneter Josef Oster (CDU), der das Haus noch als Verbandsgemeinde-Bürgermeister kannte, sprach sich für mehr pauschale Förderungen aus, um Gemeinden in ihren Vorhaben zu unterstützen: „hier ist die Basis der Demokratie“.

i Die neuen Räume inklusive Terrasse können auch für Familienfeiern gebucht werden. Bernd-Christoph Matern

An die herausfordernden Jahre während Schließung und Umbau erinnerte Patrick Becker im Namen des Ortsrings, der ein Dutzend Vereine, Gruppen und Parteien vertritt. Nicht nur der Bürgermeisterin dankte er fürs Engagement, sondern auch der Freiwilligen Feuerwehr, die in dieser Zeit immer wieder ganz pragmatisch ihre Räume für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt habe mit allem Ab- und Aufbau, den das erforderte. Dass in Becheln begnadete Mimen leben, bewies nicht nur er selbst zusammen mit Christiane Martens in einem Sketch auf der Terrasse, wo einst Restaurant-Gäste des Wolfsbusch bewirtet wurden.

i Was wäre Becheln ohne seine Theatergruppe, die für Kurzweil während der Einweihung sorgte. Zwölf Vereine freuen sich über die Sanierung. Bernd-Christoph Matern

Ortschefin Lehmler dankte allen, die zur Verwirklichung beigetragen hatten, und lobte insbesondere Hausmeister Detlef Petry, den sie als „Liftboy“ adelte, hat das Haus doch nun auch einen Plattformlift ins Obergeschoss. Nachdem sie mit ihren Beigeordneten das rote Einweihungsband durchschnitten hatte, strömten die Gäste in die beiden in neuem Glanz erstrahlenden Etagen. Auch dort sorgte die Theatergruppe Becheln mit Sketchen für Kurzweil.

Zum neuen Haus: Oben befindet sich Platz für die Gemeindeverwaltung und Sitzungen. Unten bietet ein großer Raum mit schicker Bestuhlung und moderner Küche für gemeindliche Veranstaltungen sowie private Feiern ein ansprechendes Ambiente. Erste Buchungen liegen bereits vor. Fotografien, wie Flur und Räume einst aussahen, dokumentierten die moderne helle Veränderung. Für die Eröffnung der Mehrzweckhalle hofft die Gemeinde auf Oktober.