Großes Reinemachen am Schloss Katzenelnbogen: An Pfingsten wurde mit einem Arbeitseinsatz vom „Team Schloss“ angepackt. Alles für die kommenden Veranstaltungen im Sommer.
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Im vergangenen Jahr hat es das „Team Schloss“ in Katzenelnbogen geschafft, in mehreren Arbeitseinsätzen einen Teil der Freifläche so herzurichten, dass im Sommer das Schlossgartenfest stattfinden konnte. Das Fest wurde ein großer Erfolg. So viele Menschen freuten sich, durch das große Tor treten zu können, dem in früheren Jahren so beliebten Bauwerk näherzukommen und auf dem Schlossgelände feiern zu können.