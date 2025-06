Großes Interesse an Künstlicher Intelligenz in Miehlen

Mächtig was los war am Donnerstagabend bei der Firma Heuchemer Verpackung in Miehlen. Rund 160 Gäste waren der Einladung der IHK Koblenz und unserer Zeitung gefolgt, um sich zum jährlichen Wirtschaftsempfang zu treffen – und das nicht wie für einen Empfang üblich in einer Festhalle oder einem Tagungsort, sondern genau dort, wo das Herz der Wirtschaft spürbar schlägt: mitten in einer Produktionshalle.

Zwischen Papierwalzen nahm man ein Thema in den Fokus, das wie wahrscheinlich kein anderes die Wirtschaft der Gegenwart und Zukunft prägt: Künstliche Intelligenz und ihre Anwendung in der Praxis standen im Mittelpunkt des Abends, durch den RZ-Chefredakteur Lars Hennemann führte. Unternehmer der Region gaben Einblicke, wie sie bereits KI in ihren Produktionsalltag integrieren und welche großen Chancen sie darin sehen. Beim anschließenden Beisammensein blieb viel Zeit für Gespräche oder für einen spannenden Rundgang durch die Produktion von Heuchemer.