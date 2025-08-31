Es begann in den frühen 1980er-Jahren in Hahnstätten – einem Ort, der zu dieser Zeit eher für Vereinsfeste, Akkordeon und Mandolinen, den sonntäglichen Frühschoppen sowie die Konzerte des örtlichen Männergesangvereins bekannt war. Eine Handvoll junger Leute voller Neugier und mit einem Herz für Musik abseits des Mainstreams trafen sich im evangelischen Gemeindehaus, und die Runde war sich schnell einig: Hahnstätten braucht Konzerte und Veranstaltungen, die überraschen. Musik, die man nicht alle Tage hört.

Sie tauften sich augenzwinkernd „Kulturbeutel“ – weil sie den Menschen Kultur bringen wollten, aber eben nicht die übliche Kost. Um ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen, schlossen sie sich nach einigen Jahren als Abteilung dem örtlichen Verkehrs- und Heimatverein an. Die Bühne war fortan ihr Tor zur Welt. In regelmäßiger Unregelmäßigkeit veranstalteten sie Konzerte und Kabarettabende im evangelischen Gemeindehaus oder im Dorfgemeinschaftshaus (DGH). Von Anfang an gab es keine Regeln, und außer auf dem aktuellen Zeitgeist zu surfen, war alles möglich: Kabarett, Theater, Reiseberichte, Folkmusik und Pop. Nie synthetische Musik – der Kulturbeutel setzte stets auf handgemachte Klänge, auf musikalische Reisen durch Länder und Kulturen. Der Kulturbeutel setzte stets auf handgemachte Klänge, auf musikalische Reisen durch Länder und Kulturen.

Jenna und ihre „Tellmen" bilden gemeinsam die Gruppe Jentellmen und nahmen das Publikum im vollbesetzten DGH mit handgemachten Soulklassikern über Disconummern bis zu Dance-Pop-Grooves mit auf eine atemberaubende Reise durch die Geschichte der populären Musik.

Zum allerersten Konzert holten sie die schottische Folkgruppe „Tannahill Weavers“ ins DGH. Als eine der ersten Bands, die den schottischen Dudelsack im Folk-Kontext einsetzte, waren die Bandmitglieder die Vorreiter und Gründungsväter für ein Stilmittel, das heutzutage für jeden Folk-Fan fast schon ein „Muss“ ist, wenn man an die traditionelle Musik Schottlands denkt! In den Jahren darauf brachten Bands wie „Ar Log“ keltisches Lebensgefühl ins Aartal und bretonische Musiker wie die aus Deutschland stammende Formation „An Ermening“ ließen die Töne des Meeres mitschwingen. Unvergessen bleiben Auftritte wie die der aus Diez stammenden Akkordeonkünstlerin Veronika Todorova, deren Finger über die Tasten flogen, als hätten sie Flügel. Sie war nur wenige Jahre später mit ihrer eigenen Band nochmals zu Gast in Hahnstätten. Ebenfalls zweimal auf der Hahnstätter Bühne: die Donkosaken. Sie bewiesen stimmgewaltig, dass Musik Menschen und Völker verbinden kann, auch wenn die Sprache nicht von jedem verstanden wird. Sie wurden mit stehenden Ovationen gefeiert.

Revival nicht ausgeschlossen?

Was der Kulturbeutel organisierte, war immer live, immer handgemacht – und immer ein bisschen anders als das, was sonst in der Region geboten wurde. Über Jahrzehnte hinweg wurden diese Konzerte zu einer Institution, einem Fixpunkt im Kalender derer, die Musik mit Seele suchten. Doch halt: Die Veranstaltungen waren nicht ausschließlich Musikkonzerte. Nach der Jahrtausendwende gastierte gleich dreimal Peter Beck, der „hess(l)ichste“ aller Hausmeister, in Hahnstätten. Mit der Figur des „Begge Peder“, im Hausmeisterkittel und Manchesterhose, mit Hornbrille, einem Hut mit Rasierpinsel statt „Dachsbart“ und Zahnraffel mit verkrüppelten und krummen Zähnen schwadronierte er zum Vergnügen des Publikums über Gott und die Welt. Dabei kannte er kein Tabu und verschonte niemanden. Weder seine Ehefrau noch die Nachbarn oder seine Kumpels. Alle bekamen ihr Fett weg.

Doch nun ist Schluss. Seit etlichen Jahren ruht der Betrieb bereits. Am vergangenen Freitag feierten die Kulturbeutel-Mitglieder gemeinsam mit dem Publikum, der auftretenden Gruppe Jentellmen und einem gehörigen Schuss Wehmut Abschied. Andreas Holzner, Namensgeber von Kulturbeutel: „Die Musikfreunde besuchten immer öfter den nahe gelegenen KREML in Zollhaus oder das THING in Limburg, die beide ein tolles Programm im gleichen Segment bieten.“ Er ergänzte jedoch mit einem leichten Augenzwinkern: „Aber allzu sicher vor einem Kulturbeutel-Revival sollte man nie sein.“