Leckere Weine und mehr Großer Zuspruch für das Weinfest in Katzenelnbogen Uschi Weidner 03.08.2026, 18:00 Uhr

i Stadtbürgermeisterin Petra Popp freute sichüber den großen Zuspruch. Uschi Weidner

Das Weinfest in Katzenelnbogen gehört fest zum Veranstaltungskalender zu. Mehrere Weingüter bieten hier ihre edlen Tropfen an. Und die Kirmesgesellschaft sammelt hier bereits eifrig für den Ende August stattfindenen Bartholomäusmarkt.

Besonders viele Besucher waren in diesem Jahr zum Weinfest auf der Weiherwiese in Katzenelnbogen gekommen. Normalerweise ist die Weiherwiese ein Parkplatz. Mittlerweile bietet der schöne große Platz mit seinen zahlreichen hohen Bäumen ein schönes Ambiente für ein Fest oder einen Markt.







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