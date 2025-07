Anlagen für erneuerbare Energien sind teils hoch willkommen, teils sehr umstritten. Im Bad Emser Stadtrat wurde nun ein großes Vorhaben präsentiert, das hoch über der Stadt für eine Menge Solarenergie sorgen soll.

Dominik Baier von der Firma „Buß regenerative Projekte“ (BRP, vormals Buß Solar) aus dem nordrhein-westfälischen Borken will einen Photovoltaikpark in der Nähe der B261 errichten. An der scharfen Kurve der Bundesstraße am Grisselberg schließt sich in Richtung der Stadt eine große freie Fläche an, auf der die Anlage gebaut werden soll. Das Areal wird oft von Menschen für Spaziergänge in der Umgebung der Kurstadt genutzt. „Dort befinden sich viele kleinteilige Flurstücke, die ganz vielen Eigentümern gehören“, erläuterte Dominik Baier, der mit dem Projekt befasst ist. Einige Flächen auf dem unteren Abschnitt gehören der Stadt Bad Ems, andere einem einzigen Besitzer. Wenige Meter oberhalb wird es hingegen unübersichtlich, da man es dort mit den erwähnten vielen Eigentümern zu tun hat. Auf zunächst 7,9 Hektar (nur der untere Abschnitt) und dann 11,5 Hektar (mit der Erweiterung nach oben) sollen die Module aufgebaut werden. In Schrägstellung werden sie etwa 80 Zentimeter bis 2,20 Meter Höhe aufgestellt. Die einzelnen Module sollen nach den Plänen in Abständen von 2,30 bis 4 Meter zueinander aufgestellt werden. Die jetzige Projektphase ist bis Mitte 2026 vorgesehen.

„Die Bauphase selbst wird zügig verlaufen, wir rechnen mit etwa vier Monaten.“

Dominik Baier, Firma BRP

Geplant ist, dass Pachtverträge über eine Laufzeit von 30 Jahren abgeschlossen werden. Die Gesamtanlage soll 8,6 Millionen Kilowattstunden im Jahr liefern und eine Bürgerpark-Anlage werden. Bei der Fläche handelt es sich um ein Trinkwasserschutzgebiet der Zone III, was laut Dominik Baier kein Problem darstellt. Außerdem soll auf einem „benachteiligten Gebiet“, das als unattraktiv für die Landwirtschaft gilt, gebaut werden. „Wir haben bereits mit Eigentümern gesprochen, es war niemand dagegen“, schilderte Baier die Ergebnisse aus den Vorgesprächen. Neben einer Information ging es nun auch um die Zustimmung des Stadtrats zu einer Vollmacht für die weitere Planung. In der konkreteren Planung sollen der Stadt keine Kosten entstehen, danach wird mit dem Bauleitverfahren gerechnet. „Die Bauphase selbst wird zügig verlaufen, wir rechnen mit etwa vier Monaten“, blickte Dominik Baier nach vorn. Ein möglicher Rückbau der Photovoltaikanlage sei durch eine Bankbürgschaft abgesichert.

Neben der Gewinnung von erneuerbarer Energie werde pfleglich mit der Landwirtschaft umgegangen – unter den PV-Modulen könnten beispielsweise Schafe oder Hühner gehalten werden. Der Versiegelungsgrad der Oberfläche sei gering. „Der Boden kann sich über 30 Jahre erholen“, betonte Dominik Baier.

„Ist der Standort aber wirklich so günstig? Es handelt sich um einen wichtigen Luftkorridor für Bad Ems.“

Rüdiger Glodek, Bündnis 90/Grüne

Michael Brüggemann (UL BEN) bewertete die Anlage als grundsätzlich begrüßenswert. Er bat darum, dass die im Stadtrat gezeigte Präsentation noch zum Nachlesen nachgereicht wird. Auch Rüdiger Glodek sprach sich – wenig überraschend – als Grüner für die Photovoltaikanlage aus. „Ist der Standort aber wirklich so günstig? Es handelt sich um einen wichtigen Luftkorridor für Bad Ems“, gab er allerdings zu bedenken. „Das wird im Bauleitverfahren noch kritisch beäugt“, antwortete Dominik Baier. Die Module sollen aber auch eine Schattenwirkung erbringen. Erklärt wurde auch, dass für die Errichtung der Anlage keine Wälder gerodet werden müssen, da alle Module auf einer Wiese entstehen sollen. Auch Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) ergänzte, dass viele Details noch im weiteren Verfahren erläutert werden. Dabei wird es unter anderem auch um den Verlauf einer Trasse zur Einspeisung der gewonnenen Energie gehen.

Der Bad Emser Stadtrat zeigte sich einverstanden mit der geplanten Anlage. Dem Photovoltaikpark wurde grundsätzlich grünes Licht erteilt.