Um die Operation Jungbrunnen drehte sich alles in der Bad Emser Brunnenhalle. Dort sorgten Gabriele Mohr und Astrid Sacher mit ihrer Darstellung als zwei „alte Fregatten“ für viel Applaus beim Publikum.

So viele Stühle hat man in der Brunnenhalle von Häcker´s Grandhotel kurz vor einer Aufführung wohl selten herbeischleppen müssen. Die Komödie Operation Jungbrunnen oder: Altern für Anfänger erwies sich als Publikumsmagnet. Astrid Sacher und Gabriele Mohr begeisterten mit großer Schauspielkunst und einem raffinierten Buch. So viel Komödie machte viel Spaß, sichtlich den Darstellerinnen und vor allem den Zuschauern.

Anna (Astrid Sacher) und Rebekka (Gabriele Mohr) lamentieren über ihr Altern. Da sind „Winkeärmchen“, grauer Star, Vergesslichkeit. Die beiden so unterschiedlichen Frauen treffen sich in einem Institut, das mit Therapien gegen das Altern lockt. Denn „alte Fregatten kurz vor dem Abstieg in die Rabatten“ wollen sie nicht sein. Und sie wollen verhindern, dass es von jetzt an bergab geht. Da kommt das Institut recht, verspricht es doch: Altern ist heilbar. Kurios, welchen Therapiemethoden sich die beiden unterziehen. Angefangen bei gymnastischen Koordinationsübungen, bei denen sich die Schauspielerinnen ausleben, über Persönlichkeitsanalysen bis zum Face-Yoga, das Lachsalven auslöst. Köstlich die immer wieder eingestreuten pantomimischen Bilderrätsel über Sprichworte. Das Publikum errät sie alle und amüsiert sich.

Spiel mit den Zeitebenen verlangt große Aufmerksamkeit

Astrid Sacher und Gabriele Mohr spielen Doppelrollen. Einmal als Anna und Rebekka und dann blitzschnell als Therapeutinnen des Instituts. Das Publikum ist gefordert. Das Spiel im Wechsel von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft verlang Aufmerksamkeit ebenso wie der Wechsel vom Komödiantischen zur Ernsthaftigkeit. Ermöglicht wird das turbulente Spiel auch durch eine kluge Kostümierung und die minimalistische, wandelbare und dadurch so vielseitige Ausstattung von Kisa-Kirsten Sauer.

Während Anna bunte Pillen bekommt, soll Rebekka durch Affirmationen auf den Pfad der Jugend geführt werden. Beide dürfen sich wünschen, wie alt sie werden wollen – natürlich ohne Rollator, Inkontinenz und Demenz. 120 wünscht sich die eine, 113 Jahre die andere. Nachdem sie einen Parforceritt durch ihre Vergangenheit gemacht haben – die pantomimische Darstellung ihres Alltages ist herrlich – dürfen sie sich wünschen, wie ihr Leben sein sollte. Rebekka, die Hausfrau, wäre gerne Carmen und sehnt sich nach mehr Selbstbewusstsein. Anna, die Hochzeitsplanerin, sieht sich als Primaballerina und wünscht sich mehr Lockerheit. Dann dürfen die beiden mittels Chronokommunikator mit sich selbst telefonieren, um zu erfahren, wie es ihnen mit über 100 Jahren geht. Anna läuft den New York Marathon, Rebekka fährt mit dem Planwagen um die Welt.

„Es ist so vieles möglich, nur eins nicht: niemals Zwang.“

Das singen Anna und Rebekka gemeinsam

Aber davor stehen im Institut, das „forever young“ verspricht, Strapazen. „Die Kieferlinie wird neu definiert und das Augenareal erweitert.“ Mit der Jugendsprache haben die beiden zwar schon Fortschritte gemacht, aber den eigenen Nachruf zu formulieren, gefällt Rebekka gar nicht. Tiefenpsychologisch optimierte Fragen helfen da auch nicht. Als sich Anna einer temporären Gesichtsarchitektur unterziehen muss, die schon einmal zeigen soll, wie das Ergebnis der OP aussehen wird, und Rebekka für die aufrechte Haltung ein Korsett verpasst bekommt, reicht es den beiden, Sie befreien sich gegenseitig, machen sich gegenseitig Komplimente. Im Jungbrunnenbad entdecken sie die Lust am Leben. Sie singen: „Es ist so vieles möglich, nur eins nicht: niemals Zwang.“

Das Leben ist ein Spiel, stellen die beiden erleichtert fest und sie wollen es ganz oft spielen. Die Quintessenz des Stückes: Wir sind gut, so wie wir sind. Das ist eine Absage an den modernen Optimierungswahn. Das Stück, das in Bad Ems seine Rheinland-Pfalz-Premiere hatte, wurde mit dem Sonderpreis des Kultursommers 2025 ausgezeichnet. Darüber informierte Willi Becker in seiner Begrüßung. Das Publikum ging nach der turbulenten Aufführung mit einem entspannten Lächeln nach Hause, aber auch mit etwas Nachdenklichkeit über das Thema Altern.