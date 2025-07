Die Macher sind sich einig: Die Rad- und Fußgängerbrücke über die Lahn in Lahnstein wird eines der Highlights der Buga 2029 im Oberen Mittelrheintal. Doch was passiert noch am Rhein-Lahn-Eck? Der Chefplaner war zu Besuch in Lahnstein.

Die Bundesgartenschau (Buga) 2029 im Mittelrheintal soll für die gesamte Region zum Booster werden: Ähnlich wie es Koblenz mit der Buga 2011 getan hat, möchte man auch am Rhein-Lahn-Eck langfristig von dem Großereignis profitieren. Die Buga-Macher rechnen mit bis zu 800 000 Besuchern in Lahnstein. Um Bürgern, Vereinen und Vertretern aus der Kommunalpolitik schon mal einen ersten Eindruck zu vermitteln, was auf den 14 Hektar großen Bugaflächen von Nieder- und Oberlahnstein zu erwarten ist, hatten Buga gGmbH und Verwaltung in die Rheinanlagen geladen. Zahlreiche Menschen verfolgten die Ausführungen von Buga-Chefplaner Rick Vogel und wurden in Gruppen über das Gelände geführt.

Viele der Teilnehmer zeigten sich beeindruckt von dem, was in beiden Stadtteilen in den kommenden Jahren entstehen soll. Deutlich wurde aber auch, dass der Weg bis dahin ein steiniger wird: Denn ab Herbst kommenden Jahres rollen an Rhein- und Lahnufer die Bagger, wegen der Bauarbeiten können diese nicht mehr betreten werden. Eine Belastung auch für die Vereine, so müssen Ausweichplätze gesucht werden, zum Beispiel für die Kirmes. Auch die Angelvereine sind betroffen.

„Unsere Planungen umfassen zwei Säulen“, erklärte Rick Vogel den interessierten Bürgern. „Einmal geht es um die temporären Ausstellungsflächen, einmal um die Dauergestaltung der Parkflächen.“ Mit der ersten Säule, also der eigentlichen Garten- und Blumenschau, werde sich ein anderes Planungsbüro ab dem kommenden Jahr beschäftigen, kündigte Vogel an, der bei dem Termin in Lahnstein von seinen Mitarbeitern Ralph Göppert und Wiebke Neumann unterstützt wurde. Aktuell befinde man sich in der Parkplanung.

Die Parkbereiche in beiden Stadtteilen, verbunden durch die neue Lahnquerung, sollen der Ausstellung einen „Rahmen“ geben, wie Vogel erklärte. „Diese sollen den Lahnsteinerinnen und Lahnsteinern hoffentlich die nächsten 100 Jahre zur Verfügung stehen.“ Daher achte man sehr genau darauf, vieles aus der Bürgerbrille zu betrachten. „Aktuell werden die Planungen auf Realisierbarkeit überprüft, danach folge eine Entwurfsplanung.“ Auch wenn noch vieles offen sei (und sich vieles auch noch ändern kann), hatte der Chefplaner einige interessante Details mitgebracht.

Spielplätze: Der Spielplatz am Johannesgymnasium kommt weg, das dortige (neue) Klettergerüst wird aber an anderer Stelle neu aufgebaut. Zusätzlich kommt ein anderer Wasserspielplatz mit direkter Anbindung zum Gymnasium. Zu den Spielplätzen ergänzte er: „Es werden keine Standartspielplätze entstehen, sondern sollen einen roten Faden haben“, sagt Vogel. Die Buga gGmbh entwickelt dazu aktuell ein einheitliches Spielplatzkonzept für die Spielplätze auf allen vier Ausstellungsflächen, dieses im Herbst vorgestellt werden soll.

i Wiebke Neumann von der Buga gGmbH erklärte den Interessierten, was geplant ist. Auch Oberbürgermeister Lennart Siefert verfolgte die Ausführungen. Tobias Lui

Der Spielplatz am Martinsschloss wird bleiben, aber auch hier wird es einen Austausch der Geräte geben. Wenige Meter weiter soll ein Wasser-Fontänenspiel den Übergang in den Garten des Martinsschlosses bilden, der dortige Garten könnte – dahin gehen die aktuellen Überlegungen – barock gestaltet werden.

Baumbestand soll erhalten und erweitert werden

Bäume: Der vorhandene Baumbestand sei ein echtes Pfund, so Vogel, „denn Schattenbereiche sind natürlich sehr, sehr wichtig bei einer Bundesgartenschau.“ Aktuell werde jeder Baum auf den Buga-Flächen von Gutachtern auf Sicherheit und Lebenserwartung überprüft. „Unser Ziel ist es, den Bestand zu erhalten und neue Bäume zu setzen.“

i DIe vorhandenden Bäume in Ober- und in Niederlahnstein (Foto) sind für die Buga-Macher ein echtes Pfund, viele weitere sollen gepflanzt werden. Tobias Lui

Eintritt: Ganz genau steht laut Buga-Chefplaner noch nicht fest, wo die Bereiche sind, für die der Eintritt erhoben wird. In Oberlahnstein läuft es auf das Areal vom Hafenköppchen bis zum Martinsschloss hinaus. Auf Niederlahnsteiner Seite soll es ab Stolzenfelsstraße losgehen, enden wird der kostenpflichtige Bereich voraussichtlich an der Rudi-Geil-Brücke.

Hafenmole: Das idyllische Hafenköppchen spielt eine wesentliche Rolle bei der Buga in Lahnstein. An der Spitze soll eine Aufenthaltswiese geschaffen werden, wobei Planer Vogel betont, „dass wir zwar Aufenthaltsqualität schaffen, aber den Eingriff in die Natur geringhalten wollen“. Ein Problem stellt die Breite des Rad- und Fußgängerwegs dar, der rund 900 Meter lang ist und zur neuen Lahnquerung führen soll. Denn dieser Weg wird auch künftig als Wirtschaftsweg des Wasser- und Schifffahrtsamtes benötigt. „Wir denken an kleine Buchten, auf die man ausweichen kann“, sagt Vogel. Der kleine, höher gelegene, laut Vogel wunderschöne Fußpfad soll bestehen bleiben, nur besser begehbar gemacht werden.

Boulderturm: Als visuelles Gegenstück zum mächtigen Kran am Hafen soll an der Molenspitze ein „ikonischer“ B oulderturm entstehen. Diese speziell konstruierte, frei stehende Kletterwand soll ein Highlight für Sportbegeisterte werden.

Rheinkrone: Am Rhein leicht erhöht gelegen, bietet sich von der Rheinkrone aus ein toller Ausblick auf den Fluss und Schloss Stolzenfels auf der anderen Rheinseite. Das Gebäude mit den Zacken wurde vor 30 Jahren gebaut, dort befindet sich seitdem ein italienisches Restaurant. Fläche und Haus sind Privatbesitz. Auf den Plänen der Buga stellt der Bereich des exponierten Restaurants einen weißen Fleck dar. „Es laufen Gespräche mit dem Besitzer, natürlich sind wir daran interessiert, diese tolle Lage in die Buga-Fläche zu integrieren“, so Vogel zu den offenbar nicht ganz einfachen Verhandlungen. „Gemeinsam mit der Stadt arbeiten wir daran.“

OB Siefert gibt sich sehr optimistisch, was Besucherzahlen angeht

Am Ende der mehr als zweistündigen Veranstaltung war vielen die Vorfreude darauf, wie die Buga Lahnstein verändern wird, anzusehen. Auch Oberbürgermeister Siefert strahlte über beide Backen. „Am Ende werden wir in Lahnstein eine sehr hohe Aufenthaltsqualität haben. Schließlich sind wir auf der Sonnenseite des Rheins.“ Dies sei „die Chance für Lahnstein der nächsten 20, 30 Jahre“, so Siefert, der sich dankbar über das große Interesse zeigte. Der OB versprach, die Verwaltung werde die Baumaßnahmen mit zahlreichen Informationsveranstaltungen begleiten.