Leben nach Hausbrand Große Hilfsbereitschaft nach Brand in Reichenberg Ulrike Bletzer 22.01.2026, 17:00 Uhr

i In Reichenberg waren zahlreiche Feuerwehrkräfte im Einsatz, als ein Fachwerkhaus in dem Ort gebrannt hat. Der einzige Bewohner des Gebäudes ist inzwischen in die Gemeinde zurückgekehrt. Sven Hoppe, dpa. picture alliance/dpa

Wie geht es weiter, wenn das Wohnhaus von Flammen schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde? In Reichenberg ist der Bewohner eines Fachwerkhauses inzwischen wieder in den Ort zurückgekehrt.

Es war eine Schreckensnachricht, die vor Kurzem aus Reichenberg zu hören war: In der Nacht auf den 15. Januar stand dort ein Fachwerkhaus lichterloh in Flammen. Der Eigentümer und einzige Bewohner des Hauses konnte sich zwar retten, wurde aber wegen einer schweren Rauchgasverletzung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht.







