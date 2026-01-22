Wie geht es weiter, wenn das Wohnhaus von Flammen schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde? In Reichenberg ist der Bewohner eines Fachwerkhauses inzwischen wieder in den Ort zurückgekehrt.
Es war eine Schreckensnachricht, die vor Kurzem aus Reichenberg zu hören war: In der Nacht auf den 15. Januar stand dort ein Fachwerkhaus lichterloh in Flammen. Der Eigentümer und einzige Bewohner des Hauses konnte sich zwar retten, wurde aber wegen einer schweren Rauchgasverletzung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht.