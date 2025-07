Der Gladbach-Fan Markus Schmalbach aus Treviso in Italien hat zu Ehren des 125-jährigen Jubiläums seines Lieblingsvereins Borussia Mönchengladbach eine besondere Tour geplant. Die führt auch an den Mittelrhein.

Fußball ist unser Leben: Für viele Fans der runden Ballsportart dreht sich fast alles um „ihren“ Lieblingsclub. Doch das, was sich der Gladbach-Fan Markus Schmalbach aus Treviso in Italien hat einfallen lassen, ist schon etwas ganz Besonderes. Weil sein Lieblingsclub Borussia Mönchengladbach am 1. August stolze 125 Jahre alt wird, hat Schmalbach eine besondere Jubiläumstour geplant. Diese geht über 1250 Kilometer – mit dem Rennrad. Schmalbach besucht zwölf Fanclubs in fünf Ländern. Ein Stopp führt den Fußballfan auch in den Rhein-Lahn-Kreis: Denn der Borussia-Fanclub Loreley ´78 ist einer von zwölf Fanclubs, die er auf seiner Tour besuchen wird.

1250 Kilometer und 12.500 Höhenmeter

„Wir sind natürlich mächtig stolz, dass auch wir ausgewählt wurden“, sagt Jürgen Nickel vom Borussia-Fanclub Loreley. Immerhin will Markus Schmalbach aus seinem Wohnort in Italien nicht nur genau 1250 Kilometer, sondern dabei auch 12.500 Höhenmeter bis zu seinem Ziel erstrampeln, dem Borussia-Park. Der vereinseigene Fußballtempel liegt innerhalb des Nordparks der nordrhein-westfälischen Stadt Mönchengladbach.

Auf seinem Weg dorthin besucht er zwölf Fanclubs in fünf Ländern, einer davon ist der Borussia-Fanclub Loreley ´78. „Markus hat uns ausgewählt, weil wir der drittälteste Borussia-Fanclub und immer noch sehr aktiv sind“, freut sich Jürgen Nickel, Vorstandsmitglied des Borussia-Fanclubs Loreley ’78. Er und seine Vorstandskollegen freuen sich am 30. Juli über den Besuch des Rennradfahrers aus dem fernen Italien.

Besuch soll Dankbarkeit für lange Unterstützung sein

Markus Schmalbach, seit Kindheitstagen fußballverrückter Borusse, fiebert seiner Tour währenddessen schon entgegen. Der 59-Jährige war in den 1970er-Jahren erstmals als Fan auf dem Bökelberg. Als „Auslandsborusse“ liege ihm das Motto „Liebe kennt keine Entfernung“ natürlich besonders am Herzen, berichtet er. „Genau wie die einzigartige Historie der Borussia, die auch Jahrzehnte nach den besten Zeiten von einer sehr großen Zahl von organisierten Fans überall auf der Welt gelebt wird.“ Die Dankbarkeit darüber möchte er durch den Streckenverlauf und den Besuch von alteingesessenen und bedeutenden Fanclubs auf seinem Weg nach Mönchengladbach zeigen „und Danke sagen“, wie Schmalbach es ausdrückt. „Danke für die vielen Jahre, in denen ihr dazu beigetragen habt, dass Borussia auch heute noch besonders ist.“

Zeit ist knapp, soll aber für einen Plausch reichen

Wegen der weiten Strecke werden die Besuche bei den Fanclubs zwar kurz ausfallen. „Der Etappenplan verlangt 200 Kilometer am Tag“, so Schmalbach. „Aber für Gespräche, ein gemeinsames Foto und die Übergabe eines kleinen Mitbringsels wird Zeit sein.“ Flankiert wird der Borusse mit Leib und Seele von zwei italienischen Freunden im Wohnmobil. „Eine tolle Idee“, findet nicht nur Jürgen Nickel vom Borussia-Fanclub Loreley und freut sich auf diese besondere Begegnung zum Jubiläum des Lieblingsclubs.