Feuerwehrmann angegriffen: Großbrand in Hadamar: Mehrere 100.000 Euro Schaden
Feuerwehrmann angegriffen
Großbrand in Hadamar: Mehrere 100.000 Euro Schaden
Beim Großbrand eines Wohnhauses in Hadamar gab es zum Glück keine Verletzten – wohl aber einen hohen Schaden, der in die Hunderttausende geht. Zudem wurde ein Feuerwehrmann während der Löscharbeiten angegriffen.
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„Ich bin mitten in der Nacht von dem Geruch aufgewacht“, sagt Nadine Thürigen, die unweit der Brandstelle wohnt. „Ich dachte zuerst, bei uns sei ein Elektrogerät durchgeschmort. Kurz danach habe ich von dem Brand gehört.“ Was war passiert? Kurz nach 4 Uhr morgens geht am Mittwoch bei der Hadamarer Feuerwehr ein Notruf wegen eines brennenden Autos ein.