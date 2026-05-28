Feuerwehrmann angegriffen Großbrand in Hadamar: Mehrere 100.000 Euro Schaden 28.05.2026, 15:00 Uhr

i Die Gymnasiumstraße ist rund um das betroffene Gebäude während der Löscharbeiten am Mittwochgesperrt. Erst gegen 14 Uhr können die Löscharbeiten in der Gymnasiumstraße beendet werden. Lucas Concas

Beim Großbrand eines Wohnhauses in Hadamar gab es zum Glück keine Verletzten – wohl aber einen hohen Schaden, der in die Hunderttausende geht. Zudem wurde ein Feuerwehrmann während der Löscharbeiten angegriffen.

„Ich bin mitten in der Nacht von dem Geruch aufgewacht“, sagt Nadine Thürigen, die unweit der Brandstelle wohnt. „Ich dachte zuerst, bei uns sei ein Elektrogerät durchgeschmort. Kurz danach habe ich von dem Brand gehört.“ Was war passiert? Kurz nach 4 Uhr morgens geht am Mittwoch bei der Hadamarer Feuerwehr ein Notruf wegen eines brennenden Autos ein.







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