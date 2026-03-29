So etwas gibt es nicht alle Tage: Feuerwehren, THW, DRK und Polizei übten den Einsatz bei einem Flächenbrand der Alarmstufe 3 im Lahnsteiner Stadtwald und arbeiteten Hand in Hand. Allein das Wetter arbeitete nicht mit. Unsere Reporterin war dabei.
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Rauch steigt über dem Spießborn in Lahnstein auf, Blaulichter blinken durch den Wald, Dutzende Einsatzkräfte sind im Einsatz – ein Waldbrand in unmittelbarer Nähe zum Kur- und Heilwald scheint sich auszubreiten. Was dem ein oder anderen Autofahrer beim Vorbeifahren einen Schreck einjagte, entpuppte sich schnell als Großübung ordentlichen Ausmaßes.