130 Kräfte proben Ernstfall 
Großbrand im Lahnsteiner Wald will geübt sein
Bei einer Großübung im Lahnsteiner Wald trainierten rund 130 Einsatzkräfte den Ernstfall.
Bei einer Großübung im Lahnsteiner Wald trainierten rund 130 Einsatzkräfte den Ernstfall.
Marta Fröhlich

So etwas gibt es nicht alle Tage: Feuerwehren, THW, DRK und Polizei übten den Einsatz bei einem Flächenbrand der Alarmstufe 3 im Lahnsteiner Stadtwald und arbeiteten Hand in Hand. Allein das Wetter arbeitete nicht mit. Unsere Reporterin war dabei.

Lesezeit 5 Minuten
Rauch steigt über dem Spießborn in Lahnstein auf, Blaulichter blinken durch den Wald, Dutzende Einsatzkräfte sind im Einsatz – ein Waldbrand in unmittelbarer Nähe zum Kur- und Heilwald scheint sich auszubreiten. Was dem ein oder anderen Autofahrer beim Vorbeifahren einen Schreck einjagte, entpuppte sich schnell als Großübung ordentlichen Ausmaßes.

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