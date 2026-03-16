Diskussion im Ausschuss Gretchenfrage: Feuerwache Süd auf Alten Friedhof? Tobias Lui 16.03.2026, 06:00 Uhr

i Der Parkplatz auf dem Alten Friedhof in der Sebastianusstraße war lange umstritten, wird mittlerweile aber rege genutzt. Auf dem Gelände könnte in einigen Jahren eine neue Feuerwache Süd entstehen. Tobias Lui

Im Juli 2022 feierte die Feuerwehr Lahnstein ihr 150-jähriges Bestehen. Um auch in Zukunft ihre wichtige Aufgabe zu erfüllen, muss die Wache Süd in Oberlahnstein dringend saniert werden. Eine Alternative wäre ein Neubau an prominenter Stelle.

. Die Feuerwache Süd in Lahnstein ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Doch was tun? Will man das Feuerwehrgerätehaus in der Braubacher Straße erhalten, braucht es eine Übergangslösung für die Zeit der Sanierung. Eine Alternative, die nun im Ausschuss für Sicherheit, Ordnung in Verkehr angerissen wurde, hieße: Neubau an einem anderen Standort.







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