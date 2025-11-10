Graue Wolken schreckten Sankt Martin nicht

Der Diezer Martinsmarkt ist ein beliebter Treffpunkt für groß und klein. Die Innenstadt verwandelte sich auch in diesem Jahr wieder in eine einzige Flaniermeile.
Wenn in Diez der Duft von Bratwurst, Glühwein und frisch gebackenen Waffeln durch die Straßen zieht und sich Menschen zwischen bunten Buden und geschmückten Ständen begegnen, dann ist klar: Es ist wieder Martinsmarktzeit. Auch in diesem Jahr verwandelte sich die Diezer Innenstadt in eine Flaniermeile, die zum Bummeln, Stöbern, Riechen und Schmecken einlud.