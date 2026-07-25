Graue Betonwand verschönert Graffiti-Kunstwerk spiegelt Vielfalt von Nassau wider Ulrike Bletzer 25.07.2026, 14:00 Uhr

i Carola Thor (rechts) und Olga Freund vom Jugendtreff Nassau hielten bei der Organisation des Workshops sämtliche Fäden in der Hand. Bletzer Ulrike

Workshop-Teilnehmer des Nassauer Jugendtreffs lassen die bisher leere Seite der Bahnunterführung in neuem Glanz erstrahlen. Das Besondere dabei ist, dass sich alle Nassauer Vereine und Institutionen mit Ideen und Vorschlägen einbringen konnten.

Halbe Sachen gibt’s beim Jugendtreff Nassau nicht: Hatte er vor zwei Jahren gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen seines damaligen Graffiti-Workshops die rechte Seite der von der Stadtmitte in Richtung Leifheitstraße führenden Bahnunterführung verschönert, so nahmen sich die diesjährigen Graffiti-Künstler die triste Betonfläche gegenüber vor die Brust und verwandelten sie in drei Tagen in eine farbenfrohe Fantasie-Landschaft.







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