Marmor von der Lahn ist an vielen Stellen in der Limburger Stadtkirche St. Sebastian verbaut. Zum Beispiel bei Grabplatten. Jüngst gab es eine interessante Führung mit Experten.

Marmor ist ein Schmuckstein, der weltweit in repräsentativen Gebäuden verbaut wurde. Berühmte Beispiele sind das Empire State Building in New York, der Palast des Maharadscha von Tagore, die St. Petersburger Eremitage oder der Kreml in Moskau. Schlösser und Kirchen wie auch betuchte Privatleute haben sich damit hervorgetan, ganz nach der Devise: „Je schöner, umso mehr bin ich.“ Doch wie kam dieses hochpreisige Material in die Limburger Stadtkirche St. Sebastian, die doch von dem Bettelorden der Franziskaner, den sogenannten Barfüßern, im 13. Jahrhundert als schlichte Saalkirche errichtet wurde.

Eine Antwort auf diese Frage erwarteten rund 50 Teilnehmende während einer Führung mit dem Limburger Kunsthistoriker Gabriel Hefele und Angelika Meuser vom Villmarer Verein Lahn-Marmor-Museum. Nach der Vorstellung der Marmorobjekte in der Lubentiuskirche (wir berichteten) war dies die zweite Veranstaltung im Programm der aktuellen Villmarer Sonderausstellung „Lahnmarmor im Barock – Seine Pracht – Zeichen der Macht“. Hefele berichtete, dass der ursprünglich einfach gehaltene, schmucklose Kirchenbau – ein Langhaus ohne Querhaus mit flacher Holzdecke – im Laufe der Jahrhunderte mehrfach verändert wurde.

Gravierendste Umgestaltung von St. Sebastian im Barock

Der Kunsthistoriker nannte beispielhaft den Unterbau und die Brüstung der Empore mit dem Orgelprospekt aus dem späten 17. Jahrhundert und die wohl gravierendste Umgestaltung im Barock. Das flache Gewölbe mit einer Spiegeldecke und Stuckarbeiten aus dem Jahr 1742 und helle bleiverglaste Fenster veränderten die Innengestaltung. „Heute kommt uns die Kirche relativ üppig vor“, sagte Hefele.

Die Geschichte der Limburger Franziskaner, ihre Beliebtheit bei den Menschen in der alten Stadt und deren Spendenbereitschaft sowie die damit einhergehenden Veränderungen führten letztendlich zu den im Barock hinzugefügten Epitaphien. Dabei handelt es sich um Gedächtnismale für Verstorbene. Künstlerisch aufwendig aus Marmor gestaltet, befinden sie sich im Unterschied zum Grabmal meist nicht an der Bestattungsstelle.

i Angelika Meuser und Gabriel Hefele vom Villmarer Verein Lahn-Marmor-Museum führen in der Reihe „Lahnmarmor im Barock“ durch heimische Kirchen, diesmal St. Sebastian in Limburg. Dieter Fluck

Die Blicke richteten sich auf drei Grabmäler an der Wand im nördlichen Seitenschiff. „In Sorge um das Seelenheil waren Kirchen der Bettelorden für Bestattungen begehrt. Zu diesem Zweck stiftete man Grabmäler. Sie waren Garant für die Ewigkeit“, sagte der Kunsthistoriker und wies darauf hin, dass es in der Stadtkirche und auf dem früheren Friedhof am heutigen Bischofsplatz angeblich 120 Grabstätten gab. Die Villmarer Marmor-Expertin Angelika Meuser erklärte, dass die Grabmäler in der Stadtkirche aus Schupbacher Marmor bestünden, der erstmals 1598 verwendet wurde und wegen seiner weißen Adern unverkennbar sei.

V om 12. bis 16. Jahrhundert sei Lahnmarmor von Wetzlar bis Balduinstein in 119 bekannten Brüchen abgebaut worden. Die farbliche Vielfalt des polierbaren Kalksteins reiche von zartem Rosa bis zum edlen Schwarz. In den 1970er-Jahren, als sich der Zeitgeschmack änderte und ausländische Konkurrenz auf den Markt drängte, hätten die heimischen Betriebe nach und nach geschlossen. „Heute könnten wir das Material schnell loswerden“, sagt Angelika Meuser, die im letzten verbliebenen Villmarer Steinmetzbetrieb arbeitet. Hefele wies ergänzend darauf hin, dass es sich an der Orgelbrüstung nicht um Marmor handelt, sondern wie auch bei den Stützen um Malerei auf Holzplatten, die aus Kostengründen dem Marmor nachempfunden wurde. Im Gegensatz stehen die beiden Weihwasserkessel beidseits des Haupteingangs, die wiederum aus rotem Lahnmarmor bestünden.

Weitere Führungen in Villmar und im Limburger Dom

Im Anschluss begaben sich die Teilnehmer auf den Domfriedhof, wo noch interessante barocke Grabsteine aus Marmor zu sehen sind. Weitere Führungen der Reihe gibt es am 13. und 14. September jeweils ab 16 Uhr in Villmar und am 12. Oktober ab 14.30 Uhr im Limburger Dom. Weitere Infos gibt es unter www.lahn-marmor-museum.de im Internet.

Die besichtigten Grabmale

Die kaum noch lesbare lateinische Inschrift an dem ersten barocken Epitaph aus schwarzem Marmor von 1682 auf der Nordseite der Stadtkirche lautet: „Das adelige Ehepaar Petrus von Walderdorff und Maria Magdalena von Greifenklau ruhen bei der Asche ihrer Ahnen sanft im Herrn unter diesen harten Steinen … und flehen dich, o Wanderer, an, für Lebende und Tote andächtig zu beten.“ Auch die nächsten beiden Grabmäler, die vermutlich aus Kalkstein gearbeitet und viel älter sind, beziehen sich auf ein Ehepaar von Walderdorff.

Es folgt die größte Marmorplatte. Sie ist Georg Wilhelm von Elckershausen, seinen lieben Eltern und Geschwistern, gewidmet. Der Betrachter sieht die große Verwandtschaft des Stifters in feierlich-strenger Reihung unter einem Kruzifix kniend. Die Fläche darunter und die beiden Säulen sind aus rotem Lahnmarmor. Rechts davon hängt eine weitere schwarze Marmorplatte mit einem Doppelwappen. Die Inschrift nennt die 1722 verstorbene Freifrau Maria Margaretha von Hohenfeld.