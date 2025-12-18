Meinung zum Stadtratsbeschluss Goldesel für Diezer Rathaus gesucht? Johannes Koenig 18.12.2025, 18:00 Uhr

Johannes Koenig

In Diez hat der Stadtrat beschlossen, mit dem Rathaus nicht in die Stadtwerke umzuziehen. Droht nun ein Millionengrab, fragt sich Redakteur Johannes Koenig angesichts des maroden Zustands des Gebäudes in der Wilhelmstraße.

Doch erst einmal kein Rathaus 2.0 für Diez. Der Stadtrat hat entschieden – gegen einen Umzug des Rathauses in die Stadtwerke und für ein Verbleiben in der Wilhelmstraße. Der mit großer Mehrheit gefasste Entschluss ist zu respektieren, richtig finden muss man ihn nicht.







