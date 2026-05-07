Polizei sucht Zeugen Goldankauf in Adolfstraße in Lahnstein überfallen Marta Fröhlich

Mira Zwick 07.05.2026, 13:48 Uhr

i Beim Goldankauf in der Adolfstraße in Lahnstein kam es am Donnerstagmittag zu einem Raubüberfall. Mira Zwick

Beim Goldankauf in der Adolfstraße in Lahnstein kam es am Donnerstagmittag zu einem Raubüberfall. Nach dem Täter wird noch gefahndet, die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Zu einem Überfall kam es am Donnerstag gegen 11.20 Uhr in Lahnstein. Die Tat ereignete sich in einem Geschäft für Goldankauf in der Adolfstraße. Laut Polizei forderte der bislang unbekannte Täter Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte er den Ladeninhaber mit einer bislang unbekannten Waffe.







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