Filmmusik trifft auf Hard Rock Blues: Bei ihrem alljährlichen Sommerkonzert in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz zeigten die Schüler des Bad Emser Goethe-Gymnasiums wieder ihr musikalisches Können.
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Das Sommerkonzert des Goethe-Gymnasiums Bad Ems ist mittlerweile fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle. Bereits zum fünften Mal nutzte die traditionsreiche Lehranstalt von der Lahn den großen Saal, um diesen samt seiner 1400 Zuhörer zum Swingen zu bringen.