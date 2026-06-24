Musik in der Rhein-Mosel-Halle
Goethe-Gymnasium Bad Ems gibt großes Sommerkonzert
Bereits zum fünften Mal fand das Sommerkonzert des Goethe-Gymnasiums Bad Ems in der ausverkauften Rhein-Mosel-Halle statt.
Bereits zum fünften Mal fand das Sommerkonzert des Goethe-Gymnasiums Bad Ems in der ausverkauften Rhein-Mosel-Halle statt.
Alexander Thieme-Garmann

Filmmusik trifft auf Hard Rock Blues: Bei ihrem alljährlichen Sommerkonzert in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz zeigten die Schüler des Bad Emser Goethe-Gymnasiums wieder ihr musikalisches Können. 

Lesezeit 3 Minuten
Das Sommerkonzert des Goethe-Gymnasiums Bad Ems ist mittlerweile fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle. Bereits zum fünften Mal nutzte die traditionsreiche Lehranstalt von der Lahn den großen Saal, um diesen samt seiner 1400 Zuhörer zum Swingen zu bringen.

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