Historie der Bahnstrecke Gleisverbindung an der Lahn hat bewegte Geschichte Andreas Galonska 15.01.2026, 06:00 Uhr

i Im Jahr 2008 schnauften mehrere mit Dampfloks bespannte Züge über die Lahnstrecke. Damals wurde der 150. Geburtstag der Gleisverbindung gefeiert. Andreas Galonska

Vor bald 170 Jahren wurde eine Bahnstrecke im Lahntal geplant, die damals allerdings ganz anders verlaufen sollte. Im 19. Jahrhundert wurde nach größeren Umplanungen eine aufwendige Streckenverbindung mit Weitblick realisiert.

Immer wieder sorgt die Bahnstrecke entlang des Lahntals für Gesprächsstoff. Nach der langen Streckensperrung zwischen Bad Ems und Nassau im vergangenen Jahr rollen zwar wieder die Züge, aber die Halle am Bad Emser Bahnhof ist noch immer nicht fertiggestellt.







