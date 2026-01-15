Vor bald 170 Jahren wurde eine Bahnstrecke im Lahntal geplant, die damals allerdings ganz anders verlaufen sollte. Im 19. Jahrhundert wurde nach größeren Umplanungen eine aufwendige Streckenverbindung mit Weitblick realisiert.
Immer wieder sorgt die Bahnstrecke entlang des Lahntals für Gesprächsstoff. Nach der langen Streckensperrung zwischen Bad Ems und Nassau im vergangenen Jahr rollen zwar wieder die Züge, aber die Halle am Bad Emser Bahnhof ist noch immer nicht fertiggestellt.