Tagelang ohne Internet und Co.
Glasfaserpanne in Lahnstein legte 300 Haushalte lahm
Seit Freitagabend waren Hunderte Braubacher ohne Internet, Festnetz und Kabelfernsehen. Die Ursache lag bei einer Panne bei Baua
Seit Freitagabend waren Hunderte Braubacher ohne Internet, Festnetz und Kabelfernsehen. Die Ursache lag bei einer Panne bei Bauarbeiten der Deutschen Bahn.
Michael Reichel/dpa. picture alliance/dpa

Rund 300 Haushalte in Braubach waren tagelang ohne Internet, Festnetz und Kabelfernsehen. Der Grund dafür liegt bei Bauarbeiten der Deutschen Bahn in Lahnstein – und einer folgenschweren Panne. Nun gibt es Entwarnung.

Lesezeit 1 Minute
Aufatmen bei rund 300 Haushalten in Braubach: Nachdem seit dem späten Freitagabend Kevag-Telekom-Kunden Beeinträchtigungen bei der Internet-, Festnetzverbindung und dem Kabelfernsehen hatten, konnte der Defekt am Dienstagvormittag behoben werden. Auch Anwohner des Rheinquartiers Lahnstein waren betroffen, doch dort konnten Techniker von Kevag-Telekom kurzfristig auf eine vorhandene Richtfunkstrecke nach Koblenz umstellen.
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