Tagelang ohne Internet und Co. Glasfaserpanne in Lahnstein legte 300 Haushalte lahm Mira Zwick 15.09.2026, 13:00 Uhr

i Seit Freitagabend waren Hunderte Braubacher ohne Internet, Festnetz und Kabelfernsehen. Die Ursache lag bei einer Panne bei Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Michael Reichel/dpa. picture alliance/dpa

Rund 300 Haushalte in Braubach waren tagelang ohne Internet, Festnetz und Kabelfernsehen. Der Grund dafür liegt bei Bauarbeiten der Deutschen Bahn in Lahnstein – und einer folgenschweren Panne. Nun gibt es Entwarnung.

Aufatmen bei rund 300 Haushalten in Braubach: Nachdem seit dem späten Freitagabend Kevag-Telekom-Kunden Beeinträchtigungen bei der Internet-, Festnetzverbindung und dem Kabelfernsehen hatten, konnte der Defekt am Dienstagvormittag behoben werden. Auch Anwohner des Rheinquartiers Lahnstein waren betroffen, doch dort konnten Techniker von Kevag-Telekom kurzfristig auf eine vorhandene Richtfunkstrecke nach Koblenz umstellen.







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