Kabel schlecht verlegt Glasfaserleitung bei Hömberger Baustelle gekappt Andreas Galonska 14.10.2026, 12:00 Uhr

i Auf einer Baustelle werden Glasfaseranschlüsse für private Haushalte für Internet, TV und Kommunikation verlegt (Symbolfoto). Bei Hömberg ist die Leitung durch Straßenbauarbeiten unterbrochen worden, ein Reparaturtrupp soll schnell für Abhilfe sorgen. Bernd Weißbrod/dpa

Die Glasfaserverlegungen sorgen wieder für Ärger, da bei Straßenbauarbeiten bei Hömberg offensichtlich schlecht verlegte Kabel beschädigt worden sind. Kunden in Hömberg und in Zimmerschied mussten ohne Internet auskommen.

Die Glasfaserverbindung in Richtung der Gemeinden Hömberg und Zimmerschied ist offensichtlich bei Straßenbauarbeiten an der Landesstraße bei Hömberg gekappt worden. Bürger beklagen sich, weil sie keine Auskunft vom Anbieter „Unsere Grüne Glasfaser“ oder vom Provider O2 erhalten haben.







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