Tiefbauarbeiten gestoppt
Glasfaserausbau in Diez: Zeitplan in Gefahr? 
Weg von den Tiefbauarbeiten, hin zur Aktivierung der Hausanschlüsse: Die Prioritäten beim Glasfaserausbau in Diez haben sich ger
Weg von den Tiefbauarbeiten, hin zur Aktivierung der Hausanschlüsse: Die Prioritäten beim Glasfaserausbau in Diez haben sich gerade geändert.
Johannes Koenig

Manchen Diezer Bürgerinnen und Bürgern ist es schon aufgefallen: Gerade pausieren die Tiefbauarbeiten im Rahmen des seit 2024 laufenden Glasfaserausbaus in der Stadt. Über die Hintergründe informierte nun Stadtbürgermeisterin Annette Wick. 

Lesezeit 3 Minuten
21 Millionen Euro für schnelles Internet: Diese Summe investiert die Deutsche GigaNetz (DGN) seit Frühjahr 2024 in den Ausbau des Glasfasernetzes in Diez und Holzheim. Dabei sorgten jedoch in der Vergangenheit immer wieder Tiefbauarbeiten mit aufgerissenen Bürgersteigen und provisorisch geflickten Straßen für Irritationen.
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