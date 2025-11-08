Nach Phoenix-Pleite Glasfaserausbau bleibt weiter Thema in Kamp-Bornhofen 08.11.2025, 18:00 Uhr

i Jörn Schoof (Geschäftsführung UGG, von links), Dennis Drechsler (Projektleitung UGG) und Mike Weiland (Bürgermeister VG Loreley) machten sich am Lagerplatz von Phoenix in Kamp-Bornhofen ein Bild von der aktuellen Situation. Markus Nassau/VG Loreley

Die Phoenix-Pleite hat den Glasfaserausbau in Kamp-Bornhofen und Braubach zum Stillstand gebracht. Zurück bleibt aktuell ein chaotischer Lagerplatz. Nach einer Lösung wird weiter gesucht.

Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Eine der Grundvoraussetzungen ist eine schnelle und sichere Internetleitung. Der Plan war bislang, dass das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) dazu im Großteil der Gemeinden der VG Loreley privatwirtschaftlich die Voraussetzungen herstellt.







